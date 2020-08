En medio de la cuarentena que hay en muchos países, los retos visuales se han convertido en juegos populares en redes sociales como Facebook y Twitter, además de ser herramientas que ayudan a agudizar el ingenio y tener los sentidos alerta. Estos desafíos se han vuelto en uno de los pasatiempos favoritos de los internautas. Si eres uno de los que les gusta encontrar lo que está oculto, te presentamos un reto que seguró no será fácil de resolver. Incluso, muchos de los que intentaron pasarlo lo calificaron como ‘Nivel Dios’. ¿Podrás superarlo?

El tiempo libre durante el aislamiento social por el coronavirus ha permitido que muchas personas se relajen y pongan a prueba sus habilidades, con la infinidad de retos visuales que existen en el Internet. Sin embargo, algunos pueden llegar a ser muy sencillos o fáciles, por lo que el siguiente reto mostrarás tu capacidad para encontrar objetos.

Imagen del reto

La imagen en sí puede ser confusa y complicada por las tonalidades que maneja. Lo que debes hacer es encontrar al perro que se oculta en la imagen. Eso sí, tienes que hacerlo en el menor tiempo posible.

Observa muy bien la imagen.

¿Ya viste al perro? Si todavía no identificas el lugar donde se encuentra, te vamos a dar una pista. Mira con atención a la tercera fila del lado derecho.

Solución del reto

Si aún no lo encontraste y te diste por vencido, no te preocupes. No eres el primero en hacerlo y seguramente tampoco serás el último. Ahora te damos la respuesta, la misma que puedes encontrar en la tercera foto de nuestra galería.

Dirige tus ojos a la fila de abajo, cuenta cinco vacas de derecha a izquierda y luego sube tu mirada a la tercera hilera. Ahí se encuentra en color gris y con manchas negras el atravieso can. En caso de que no lo hayas identificado, en la siguiente imagen podrás ver al perro entre las vacas.

La respuesta del desafío.

¿Te gustó el reto? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de juegos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

