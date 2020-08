Solo para capos. En Facebook y en diferentes redes sociales abundan los retos o desafíos visuales que se encargan de engañar a la mente y que ésta detecta varias cosas a la vez. Entre los más populares es el de encontrar una imagen que está súper escondida, como la que te mostramos ahora, que muy pocos han logrado resolver. Ojo, para este reto cuentas con apenas 15 segundos. ¿Te animas?

Mira atentamente. El siguiente reto viene generando todo tipo de reacciones en redes. En la publicación, es posible observar un estante de gran tamaño cargado de libros, aparatos electrónicos, adornos y otros objetos; sin embargo, un gato se puso a descansar en cierto punto que lo volvió prácticamente ‘invisible’. ¿Eres capaz de ubicarlo?

Kate Hinds, autora de la publicación de este desafío, declaró que el animal, que se llama Norah, fue adoptado por su familia hace más de diez años. Ella contó que en su hogar todos conocen los escondites del minino y que, de hecho, el de la foto que se volvió viral, es uno de sus favoritos. Miles de usuarios afirmaron quedarse sorprendidos por la dificultad del reto que, en horas, fue compartido más de 40 mil veces.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra al gato en la imagen en menos de 15 segundos. (Foto: Captura)

Como podrás apreciar en la imagen, el gato se las arregló para ‘desaparecer’ completamente de la vista de Kate Hinds, su dueña, tras ponerse a descansar en el mueble de madera. Ella no dejó pasar la oportunidad para fotografiar el instante y publicarlo en Internet. Sorpresivamente, la imagen obtuvo una espectacular recepción: la foto se volvió viral.

Y es que el desafío de encontrar al animal no es tan simple como muchos pensaron que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese gato en todo el mueble. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos dónde se encuentra el minino.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Aún no lograste encontrarlo? No te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, mira a continuación la solución a este reto que viene causando sensación en Internet.

Solución: el gato se encuentra oculta debajo del televisor en la imagen. (Foto: Captura)

Así, como bien podrás observar en la solución de arriba, resultó que el gato se encontraba justo debajo de la televisión. Al parecer dormido, se ve como el minino tiene las patas estiradas. No cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantas cosas en el mueble. Para variar, el gato ni siquiera estaba en una posición fácil de hallar.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?