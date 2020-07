Te sorprendería conocer la gran variedad de pruebas disponibles en Internet que sirven para revelar las características ocultas de la personalidad de alguien. Si en anteriores ocasiones había que escoger al animal más llamativo, o decir lo primero que uno identifica al ver una imagen, ahora bastará con cerrar el puño. Esto debido a la publicación de un test de lenguaje corporal que puede decir mucho sobre tu forma de ser.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, de Estados Unidos, la ciencia que estudia los signos de la personalidad, conocida como semiótica, puede dar a conocer los rasgos de la personalidad de alguien simplemente observando cómo se sienta, cómo se para u observando cómo cierra su puño.

Teniendo lo anterior en cuenta, se volvió tendencia en las redes sociales el test elaborado por el sitio Mentalfeed que pone sobre la mesa tres tipos de puño, cada uno con tres tipos de personalidad dependiendo de la posición de los dedos del participante.

Foto: Antena 3

Puño A

Si eres de los que coloca el pulgar sobre tu dedo índice, probablemente seas alguien sensible y soñador, aunque un tanto inseguro. Eres de los que prefiere ser protegido que proteger. Por otra parte, la sinceridad es muy importante para ti y eres de los que siempre ayuda a los demás. Podrías ser también alguien entusiasta, curioso y aventurero, pero que se toma las cosas con calma. Te gusta sentirte integrado en los grupos y eres amable con todos, aunque eso signifique que a veces intenten aprovecharse de ti. En ocasiones te cuesta expresar tus sentimientos, sobre todo con los que quieres, pero si te dan la seguridad suficiente, puedes llegar a ser muy expresivo.

Puño B

Si eres de los que cruzan el pulgar por delante de sus dedos, probablemente seas alguien extrovertido, talentoso y muy seguro de ti mismo. Eres de los que trabajan duro, obstinado y siempre aspiras al éxito, pero al mismo tiempo puedes ser muy sensible y le temes al fracaso. En cuanto a lo personal, sueles pensar demasiado en tus errores y en el pasado, y eso a veces te hace caer en grandes momentos de tristeza. Te gusta más estar en pareja que solo, aunque a veces tú mismo te lo impides.

Puño C

Si eres de los que pone el pulgar dentro de tus dedos, puede significar que eres alguien creativo y fuerte al mismo tiempo. Es probable que seas un buen comunicador, bastante emocional, práctico, y de los que admiran el arte de la vida. Puedes llegar a ser muy sensible y en ocasiones prefieres no hablar; sin embargo, eres alguien empático al que no le cuesta hacer sacrificios por el bien de otros. Eres flexible, libre y vives de tus sueños más que de tus realidades. En el amor, buscas tranquilidad, al igual que el resto de tu vida.

