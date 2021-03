Concéntrate y analiza la imagen. Si estás buscando distraer tu mente en este confinamiento a raíz del COVID-19, te encuentras en el sitio correcto. En la siguiente nota, te traemos uno de los retos más difíciles de resolver en la actualidad. Pon a prueba tu visión e intenta descubrir si eres capaz de resolver este desafío en menos de 20 segundos.

Actualmente, diferentes usuarios de Facebook en todo el mundo han tratado de resolver los retos virales que aparecen en la plataforma. Atrévete a resolver este desafío y pon a prueba toda tu capacidad visual. Solo tendrás que hallar donde se encuentra el perro escondido dentro de la habitación. Inténtalo y compártelo con tus amigos para que puedan distraerse en estos tiempos.

¿Crees que será fácil hallarlo? ¿Necesitas más de 20 segundos para encontrarlo? ¿Quieres una pista? Pues no te preocupes. Nuestra principal misión es entretenerte, no generarte más conflictos mentales; así que revisa la imagen con cuidado, espacios, objetos y formas para dar con el lugar. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella líneas más abajo.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra al perro escondido dentro de la habitación. (Foto: The Sun)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si ya pasaron los 20 segundos y aún no hallas al perro dentro de la habitación, no te sientas mal. Muchos usuarios han requerido mucho más tiempo para poder resolverlo. Solo algunas personas han podido encontrar al canino. Más abajo te mostraremos el lugar donde este mismo se encuentra.

Este es el lugar donde se encuentra el perro escondido dentro de la habitación. (Foto: The Sun)

El perro se encuentra escondido entre la sábanas de la cama. Es muy probable que no lo hayas podido encontrar porque el color del canino es muy similar a las que tiene el cubre cama.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si es que lograste cumplir con el desafío en el tiempo establecido. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con los otros desafíos que tenemos en Depor.

