¿Conoces la diferencia entre un trébol y una planta normal? Seguro que sí. ¿Te gustan los retos visuales? Si la respuesta es sí, pues este desafío viral en redes sociales es para ti. Tendrás alrededor de 60 segundos para resolverlo. ¿Estás listo? Vamos con la nota.

En las últimas semanas, y más aún con el confinamiento de de millones de personas en todo el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos retos visuales se han viralizado en las redes sociales. Así como están los de fácil solución, existen los que pueden generarte más complicaciones.

¿Eres capaz de sumarte a este desafío y resolver en el menor tiempo posible uno de los retos más complicados de los últimos días en redes sociales? A continuación, te mostraremos la imagen que está generando todo tipo de reacciones en Internet.

Imagen del reto viral

En la siguiente imagen podrás notar una serie de plantas entrelazadas o interpuestas entre ellas, pero lo que debes identificar son apenas tres tréboles escondidas entre las demás hojas.

Encuentra en esta imagen viral los tres tréboles entre las demás plantas. (Televisa)

Debes prestar mucha atención. No es tan difícil, pues las características de un trébol son fáciles de reconocer, como ya hemos mencionado antes, solo debes encontrar los detalles distintos en forma de los demás. ¿Eres capaz encontrarlas en el menor tiempo posible?

¿Lograste observarlo? ¿Encontraste a las que te pedimos? De hecho que no. No es tan fácil de encontrar y mucho menos en una revisión tan rápida, por lo que te pedimos que vuelvas a verlo, pues conlleva un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Respuesta del reto viral

Es normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Solución para encontrar los tres tréboles entre las demás plantas. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

