Muchos desafíos virales rondan las redes sociales poniendo en jaque a más de un internauta en estas épocas de confinamiento, donde muchos se animan a resolverlos no solo para pasar el tiempo, sino también para reforzar su trabajo mental y perceptivo.

En esta ocasión, te traemos uno que si no está poniendo en jaque a más de uno, por lo menos los dejó sin peones ni reina. Este reto viral causa sensación por la dificultad nivel ’Dios’ que tiene para encontrar un robot, un pirata y un esqueleto entre las decenas de figuras.

¿Eres capaz de sumarte a este desafío y resolver en el menor tiempo posible uno de los retos más complicados de los últimos días en redes sociales? A continuación, te mostraremos la imagen que está generando todo tipo de reacciones en Internet.

Imagen del reto viral

¿Logras ver al robot, el pirata y un esqueleto entre las decenas de figuras? (Televisa)

Parecería sencillo ver a tanta figura y encontrar entre ellas a un robot, un pirata o un esqueleto teniendo en cuenta que conocemos perfectamente la fisionomía clásica de estos personajes, pero el desafío no radica ahí.

Debes prestar mucha atención. No es tan difícil, pues las características, como ya hemos mencionado, son típicas, solo debes encontrar los detalles distintos en forma de los demás. ¿Eres capaz encontrarlas en el menor tiempo posible?

¿Lograste observarlo? ¿Encontraste a los que te pedimos? De hecho que no. No es tan fácil de encontrar y mucho menos en una revisión tan rápida, por lo que te pedimos que vuelvas a verlo, pues conlleva un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Respuesta del reto viral

Es normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Esta es la solución para encontrar al robot, al pirata y esqueleto entre las decenas de figuras. (Televisa)

