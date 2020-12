La pandemia provocada por la COVID-19 modificó los hábitos de muchas personas que buscan una fuente de entretenimiento. Si antes los juegos de mesa reunían a la familia, ahora son los retos virales compartidos en las redes sociales lo que obligan a pensar desde el más pequeño hasta el más grande de la casa ¿Te animas a encontrar al zorro de ojos azules? La información en la siguiente nota.

En México, España o Estados Unidos, los internautas se rompen la cabeza buscando la solución a la siguiente imagen. Es un reto complicado, pues se trata de ubicar a un zorro de ojos azules en medio de un grupo de su misma especie. Sin duda, un reto donde solo los más habilidosos podrán resolverlo en corto tiempo.

Dentro de la imagen, elaborada por Book an Eye Test, se encuentra un pequeño animalito que debemos encontrarlo en el menor tiempo posible. Según las estadísticas, las personas en promedio se demoran 1:13 minutos en ubicar al mamífero, sin embargo, hay usuarios que terminaron el desafío en tan solo 15 segundos. Un récord que puede ser batido si activas todas tus neuronas.

Al igual que el zorro escondido, deberás emplear tu astucia para ubicar rápidamente al amigo oculto en este nuevo reto viral de internet. ¿Parece complicado? Si es que no lo intentas, no lo averiguarás. Empieza tu solo y luego pide la colaboración de tus amigos o familiares en caso no llegues a completar con el desafío. Llegó el momento de hacer trabajar el cerebro.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra al zorro de ojos azules oculto en la imagen en menos de 25 segundos. (Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

La dificultad de este reto era extrema, por lo que no te desanimes en caso no pudiste ubicar al zorro. Se necesita contar con una agudeza visual bien desarrollada, además de una concentración especial para encontrar al animalito. En cambio, si lograste la solución, te encuentras dentro del selecto grupo que cuenta con un alto nivel de habilidad mental.

Como podrás observar a continuación, el zorro de ojos azules se encontraba en la zona medio izquierda de la imagen, justo escondido por un tronco. El animal aprovechó la situación excepcional para camuflarse y pasar desapercibido con su pequeño detalle diferente al resto. Tendrás que estar más atento si deseas culminar el desafío para la próxima.

Solución: mira dónde se hallaba el zorro de ojos azules escondido en la imagen. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

