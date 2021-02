La diversión llegó a ti con el reto viral que te presentamos en esta nota. ¿Quieres saber en qué consiste? Debes encontrar 3 cartas que tienen reyes diferentes al resto en la ilustración. En Facebook y en otras redes sociales, el desafío ha ganado mucha popularidad por ser muy complicado de superar.

Noticieros Televisa se encargó de diseñar la imagen para luego publicarla en su página web, exactamente el 21 de octubre de 2020. Desde esa fecha, no ha dejado de causar sensación en miles de internautas, quienes la ven como una perfecta alternativa de entretenimiento.

IMAGEN COMPLETA

El reto viral del momento consiste en encontrar las 3 cartas que tienen reyes diferentes al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Si bien parece que todos los reyes que están en las cartas miran a la izquierda, hay 3 que ven a la derecha. Para ubicarlos, te aconsejamos que abras bien los ojos y recuerdes que la paciencia tiene que estar de tu lado siempre.

No te preocupes por el tiempo que te demores en encontrarlos, pues no hay un límite. En países como Estados Unidos, México y España, se habla mucho sobre este desafío. No dejes pasar la oportunidad de poner a prueba tu capacidad visual y de paso divertirte.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Aquí están las 3 cartas que tienen reyes diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

