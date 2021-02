Este test psicológico se ha vuelto viral en todas las redes sociales ya que es capaz de arrojar resultado casi exactos sobre nuestra personalidad y hasta forma de pensar. Los internautas han quedado cautivados con este tipo de pruebas y a diario se comparten miles en Facebook . Como el que te mostraremos que es capaz de revelar cuál es tu verdadero instinto de supervivencia.

A continuación verás una imagen con tres puertas. Cada una de ellas tiene un peligro eminente: un incendio, un asalto y el ataque de un oso. Lo que tienes que hacer en este test psicológico es elegir una puerta, solo así descubrirás cómo es tu instinto de supervivencia ante un riesgo latente. Así que adelante: elige una puerta y conoce los resultados.

Elige una puerta y te diremos cuál es tu verdadero instinto de supervivencia. | Foto: iProfesional

Puerta con fuego

Si elegiste la primera puerta, lamentablemente no sobrevivirás mucho tiempo. Siempre es bueno saber qué dice esa elección sobre ti. Probablemente no pensaste mucho antes de entrar. Eso significa que no tienes miedo de correr riesgos en tu vida, solo que a veces los riesgos son demasiado grandes. Debes aprender a dedicar más tiempo a pensar y evaluar los pros y los contras de sus decisiones.

Puerta con un ladrón

Si elegiste la segunda puerta debes tener algo en cuenta: nunca subestimes la letalidad de un arma de fuego, entrar en esta habitación significará tu muerte. Elegir esta puerta significa poner tu vida en las manos equivocadas y, lamentablemente, no siempre es una buena idea. Tienes que ser más independiente y no confiar ciegamente en otras personas.

Puerta con un oso

Elegiste la puerta con un oso hambriento que no ha comido durante más de un año. Eso significa que te comerá sin dudarlo, tan pronto como aparezcas en su campo de visión. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta. Si bien puede sobrevivir un largo invierno sin comida, un oso que no ha comido durante tanto tiempo es definitivamente un oso muerto. ¡Felicitaciones, pasaste esta prueba!

