Deja el aburrimiento a un lado participando en el reto viral que te presentamos en esta nota. Consiste en encontrar 4 alcancías entre varios cerditos que están en una imagen. ¿Logras verlas? Este desafío causa sensación en Facebook.

Muchas personas en Estados Unidos, México y España, han señalado que la prueba visual es difícil de superar, pero no imposible. La clave es prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración. No te preocupes por el tiempo que te demores, ya que no hay un límite.

IMAGEN COMPLETA

Halla las 4 alcancías en la ilustración. Este es el reto viral del momento. (Foto: Noticieros Televisa)

Lo importante aquí es que la pases bien. Recuerda que esa es la razón de ser de todos los desafíos. Cabe mencionar que la imagen que te mostramos en esta nota fue diseñada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 8 de diciembre del presente año.

Como verás, el reto viral no tiene mucho tiempo de haber aparecido en Internet; sin embargo, hoy en día ya es de los más comentados en Facebook. Si aún no te animas a participar, ¿qué esperas? Estamos seguros que te divertirás.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Aquí están las 4 alcancías. (Foto: Noticieros Televisa)

