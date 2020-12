¿Tienes tiempo libre y deseas divertirte? En esta nota te presentamos un reto viral que sin duda te entretendrá. El desafío consiste en encontrar 4 extraterrestres diferentes al resto en una imagen. ¡Anímate a participar!

La ilustración que hacemos mención fue diseñada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 17 de noviembre del presente año. Debido a que la prueba visual es muy difícil de superar, ganó popularidad en países como Estados Unidos, México y España.

IMAGEN COMPLETA

El reto viral del momento consiste en hallar los 4 extraterrestres distintos al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Es por esa razón que en la actualidad el desafío ya circula en varias redes sociales, pero en Facebook es donde se volvió un verdadero éxito. La clave para cantar victoria es prestar mucha atención a los detalles de la imagen. Si lo haces, estamos seguros que acabarás diciendo “lo logré”.

No te preocupes por el tiempo, pues no hay un límite. Lo importante, y siempre será así con los retos virales, es que te diviertas. Así que no lo pienses más y participa. ¡Pon a prueba tu visión encontrando los 4 extraterrestres diferentes al resto en la imagen!

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Aquí están los 4 extraterrestres diferentes. (Foto: Noticieros Televisa)

