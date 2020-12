Además de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una nueva prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¿Te animas a sumarte al test del momento?

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un zorro o un delfín?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste al ver la foto fue un zorro, podrías ser una persona que se caracteriza por ser bastante positiva. Eres de los que prefiere ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío. Cambiando de ámbito, eres muy romántico por naturaleza y te encantan las muestras de cariño. Quienes te conocen saben que cuentan contigo cuando tienen un problema y, además, eres de los que da los mejores consejos. Por otra parte, detestas las ataduras y, para ti, es fundamental que en tus relaciones se respete la libertad.

Si lo primero que viste al ver la foto fue un delfín, podrías ser una persona que se caracteriza por ser bastante inteligente, y no solo en el lado profesional, sino también en el personal. Eres de los que no se les pasa ningún detalle y esto, además de llamar la atención de las personas, genera envidia en otros que desean parecerse a ti. A las personas les gusta estar cerca tuyo y, aunque te cueste aceptarlo, es algo que te encanta. Te caracterizas por ser muy equilibrado y la impulsividad es algo que evitas y que no te agrada. Siempre estás atento a los seres que amas y estás dispuesto a sacrificar algo tuyo para que ellos se encuentren bien.

