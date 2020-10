No apto para cualquiera. Los retos virales en Facebook se han vuelto el pan de cada día de los usuarios, y aquí te mostramos uno nuevo que remece Internet. ¿Te sientes preparado para un desafío de este tamaño? Vamos con la información Al día de hoy es normal que muchas personas se adentren en el ciberespacio para despejarse de la crisis que se vive en el mundo por el COVID-19, por lo que te invitamos a ver esta nota. Busca las letras y listo.

¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que estas letras están ocultas junto entre varias rayas de colores que -para mala suerte- complican todo. No obstante, hay una forma de diferenciarlas y he aquí el reto: las letras tienen un tono similar, por lo que deberás abrir los ojos. Recuerda, el tiempo limitado y solo tienes 30 segundos. ¿Te animas a hacerlo? Adelante.

Así, muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar las letras camufladas entre las coloridas rayas.

IMAGEN COMPLETA

Como bien verás en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esas letras ya e intenta no marearte con tantos colores. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos en dónde se encuentran.

Encuentra las letras escondidas entre las rayas de colores en este reto. (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde y cuáles eran las letras escondidas en la imagen (Foto: Facebook)

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la palabra que hay que hay que encontrar tiene un total de siete letras y es una inglés: “Reaches”, que en español significa “alcanza”. Sin duda, quien haya diseñado este reto visual lo hizo para que pases el tiempo poniendo a prueba tus habilidades mentales y tus capacidades de percepción en todo momento.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

