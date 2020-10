Los internautas han quedado completamente atónitos luego que una fotografía se volviera tendencia en las redes sociales. La imagen rápidamente se convirtió en un nuevo reto viral , pues muchos buscaban una sola explicación: ¿a quién pertenece la mano que aparece en la silla? ¿Estás listo para intentar resolver este desafío visual ?

A continuación te mostraremos la imagen que a primera impresión es una fotografía que parece común, sin embargo existe algo extraño. Pues si observas detenidamente te darás cuenta que hay una mano debajo de la mujer que atiende el negocio, pero lo curioso es que ella aparece con los dos brazos sobre el escritorio.

IMAGEN VIRAL

Si crees que eres capaz de poder resolver este reto viral, y estás en un nivel experto, te daremos solo 30 segundos para descubrir a quien pertenece la mano que aparece en la silla. Tienes que observar atentamente y muchas veces la imagen, y que te plantees varios escenarios posibles. De esa forma podrás descubrir la respuesta correcta.

Aquí tienes la imagen completa de este reto viral. ¿Puedes determinar a quién pertenece la mano que aparece sobre la silla? | Foto: @MemesDopl3r/Twitter

Este desafío visual se ha posicionado como uno de los más comentados en redes sociales en Estados Unidos, México y España. Si crees que eres capaz de superar esta prueba, pues no dudes en compartirlo con todos tus amigos luego que encuentres la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste a este punto pues es porque te diste por vencido con este desafío, pero no te sientas mal pues, como dijimos al inicio de la nota, miles de personas han quedado sin palabras al no encontrar a quién pertenece la mano que está en la silla. Pero no te haremos esperar más. El escritorio tiene un espejo en la parte frontal, por lo que la mano que está en la silla pertenece a la joven que sostiene el celular.

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Cámara oculta reveló qué hace un perro cuando se queda solo y momento es viral (17/10/2020)