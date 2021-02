Quedarnos en casa es la única alternativa para cuidarnos de la pandemia que no se detiene a nivel mundial. Por esta razón, tenemos la solución perfecta para distraerte y captar tu atención. Ponemos a prueba tu observación con este reto viral que ya es tendencia en las redes sociales. La misión es encontrar el huevo de pascua oculto entre el campo de rosas y los conejos de la imagen.

El presente reto viral da a conocer una imagen de una gran cantidad de elementos. Entre ellos: conejos, rosas y un campo. La tarea de hoy es encontrar el huevo de pascua oculto. El desafío se pone mucho más interesante si te contamos que tienes solo 20 segundos para hallar la ubicación de este objeto inmerso entre todo lo demás.

Además, tambien te contamos que el huevo de pascua es parte de una tradición de la “Fiesta de Pascua”. El origen de la tradición surge en la Edad del Hielo y se realiza al finalizar cada invierno cuando quedaban provisiones para anticipar la llegada de la primeravera con el regreso de las aves del sur. Estas ponían huevos para el consumo de los seres humanos.

IMAGEN COMPLETA

Quizá verás a primera instancia una constante repetición de colores o de animales. Sí, esto es parte de los detalles que también resaltan en la imagen. También tenemos zanahorias para alimentar a cada conejo como un día normal en el campo. Pero céntrate en el objetivo principal que es el huevo de pascua. Si te concentras, no tengas dudas que lo hallarás.

Si aún no lo encuentras, no hay problemas. No eres el único que sobrepasa el límite de 20 segundos impuesto en primera instancia. Descuida, tienes 10 segundos más para el huevo de pascua que es del color que más se repite en la imagen. Observa los objetos pequeños y, probablemente, esto pueda despistar tu atención para tener la respuesta final. Confiamos en tu capacidad.

SOLUCIÓN

El reto es algo confuso pero tampoco es imposible de resolver. La solución está en el lugar más inesperado porque si observas con detenimiento entre las rosas rojas, podemos ver algo distinto al típico césped. Otro detalle para encontrar es observas las orejas de uno de los conejos porque arriba están las rosas que te mencionamos.

Son escasas las personas que se atrevieron a resolver este reto y lo hicieron en el tiempo estimado. No faltó quien le colocó zoom a la imagen para tener una mejor vista. Eso sí, los colores pueden confundirte o las rosas que se encuentran muy juntas. Si llegaste a esta instancia es porque tenías mucha curiosidad de saber la respuesta.

