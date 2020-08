Encontrar los objetos en una imagen es uno de los retos virales que se convierten en sensación entre los usuarios de redes sociales. Pues este que te traemos a continuación no es nada sencillo y son muy pocas las personas que logran resolverlo. Trabaja tu mente con este reto visual y demuestra que puedes ganarle a varios compañeros.

Imagen del reto

A continuación, te mostramos la imagen que deberás reconocer muy bien y estudiar cada aspecto de ella para que puedas encontrar a la abeja escondida y los ocho otros objetos entre los trastes.

¿Qué tengo que buscar?

Un caballito de tequila Un tenedor de dos puntas Un cuchillo de sierra Una abeja Un pedazo de pan Un trozo de sushi Una taza de té Un vaso roto Una pieza de cereal rosa

Dicho eso, te recordamos que encontrar los objetos de una imagen es un desafío muy interesante, pues te hace trabajar la mente y te mantiene despierto y perspicaz en muchos ámbitos de la vida.

Encuentra entre los trastes la abeja y los ocho objetos de esta imagen. (Televisa)

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste alguno de los que te pedimos? De hecho que sí. Varios de ellos son más fáciles de encontrar y luego están los otros que conllevan un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún.

Solución del reto viral

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Y si son más fáciles, mejor.

Esta es la solución para hallar la abeja y los ocho objetos de esta imagen. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

