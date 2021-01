Sin duda, este desafío visual es uno de los favoritos de los cibernautas en Facebook. La imagen se ha vuelto viral en la Internet y de forma anticipada te advertimos que pocos han podido encontrar al animal en cuestión. ¿Estás listo para un nuevo reto viral ? Si eres un usuario activo en redes sociales vas a encontrarte con un nuevo desafío de alto nivel de dificultad al intentar hallar una mariposa en la siguiente foto. Adelante, busca a esa mariposa ahora.

Es bastante improbable que logres ver al insecto al primer vistazo. Pero descuida, aquí te diremos algunos consejos para que logres acertar con tu respuesta en este reto viral. Para comenzar: aléjate un poco de la pantalla de tu celular o computadora, solo por unos segundos. Ahora, relájate, concéntrate y utiliza la máximo tu capacidad visual.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar una mariposa. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que este insecto se encuentra muy bien camuflado en el tronco de un árbol. ¿Te crees capaz de hallarla? Adelante.

IMAGEN COMPLETA

Observa detenidamente la imagen del desafío visual en la actualidad. Y como podrás ver, este no es un reto viral tan simple como quizás pensaste. Sin embargo, confía en ti y tus capacidades. ¿Quieres más tiempo? Está bien, no hay problema, pero trata de encontrar a la mariposa oculta en la fotografía, pero esta vez tienes que hacerlo en menos de 20 segundo. Si no pudiste dar con el objetivo, abajo te dejaremos la solución.

Encuentra la mariposa oculta en el tronco de árbol cuanto antes. (Foto: Josep M Coll / JMC)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te faltó tiempo? No te sientas mal si no pudiste ubicar a la mariposa oculta en la imagen. Para lograrlo se necesita mucha paciencia y una increíble agudeza visual. Si no lograste cumplir con el reto viral , aquí te dejamos la ubicación correcta del insecto.

Solución: mira dónde se encontraba oculta la mariposa en la imagen. (Foto: Josep M Coll / JMC)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

