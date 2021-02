Hoy estamos en casa y buscamos una distracción para no caer en la rutina. Este reto viral se presenta como la mejor forma de llamar tu atención porque ya es tendencia en redes sociales y consta de hallar diferencias reflejadas en dos imágenes. En total son 7 y no están a simple vista. Los animales se encuentran en la playa realizando diferentes actividades. ¿Te atreves?

Un día soleado, un momento tranquilo en la playa. Quizá el verano se muestra como el momento ideal, pero por ahora solo nos queda jugar con esta imagen. Este reto viral se pasea por todas las redes sociales y muestra diferentes detalles en dos partes. Debemos observar detenidamente cada una para encontrarlo en el menor tiempo posible.

La imagen pertenece a Gergely Dudás, un conocido ilustrador que se encarga de realizar este tipo de retos que dan la vuelta al mundo y generan gran controversia, acompañado de comentarios, en las redes sociales. Todas las ilustraciones que encontraremos en internet, las tendremos por su nombre artístico: “Dudolf”.

IMAGEN COMPLETA

Entre pelota de playa y sombrillas, tu primera impresión te hará creer que no hay diferencias. Sin embargo, son 7 y solo tienes 30 segundos para resolverlo. Hay detalles que resaltan en la imagen y esta desigualdad puede detallarse desde los colores o la posición de algún animal. Si te concentras, no tengas dudas que lo hallarás.

Este reto es considerado en nivel superior al resto porque la diferencias no es solo una. Sin embargo, no están a simple vista. La ilustración posee un paisaje llamativo que puede ser del agrado de cualquiera que se atreve a acercar esta imagen. Te recomendamos que lo resuelvas en el tiempo límite que es de 30 segundos.

Si aún no lo encuentras, no hay problemas. No eres el único que se queda pensado y no acierta al primer intento. Descuida, tienes 15 segundos más para hallar el error. Centra tu mirada en los objetos más pequeños y analiza detalles que van a hacer fluir tu imaginación. Recuerda que pueden estar en posiciones distintas o cambiar de color.

SOLUCIÓN

El reto es algo confuso pero tampoco es un tema imposible de resolver. La solución está más cerca de lo esperado porque si observas con detenimiento cada objeto pequeño, notarás que uno de los sombreros tiene menos rayas que el otro y la manzana también cambia de color. Son pocas las personas que han logrado resolver este reto en tiempo estimado. Algunos creyeron necesario hacerle un zoom a la imagen para tener una mejor vista.

