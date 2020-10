Como sabemos que te encantan los retos virales, en esta nota te presentamos uno que pondrá a prueba tu capacidad visual. Debes hallar la abeja entre las flores que aparecen en una imagen. El desafío es de los más difíciles que circulan en Facebook.

Antes de participar, te recomendamos que tomes asiento, respires profundo y abras bien los ojos, pues así podrás apreciar cada detalle que aparece en la ilustración creada por Gergely Dudás, quien se encargó de publicarla en su página web dudolf.com.

IMAGEN COMPLETA

La abeja está escondida entre las flores. Debes encontrarla. (Foto: dudolf.com)

Desde que la imagen empezó a circular en Internet, miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, decidieron buscar a la mencionada abeja entre las flores, pero solo unos cuantos fueron capaces de encontrarla. Esa situación es muy comentada en diversas redes sociales como Facebook.

Si bien el insecto no es fácil de hallar, estamos seguros que tú puedes ubicarlo. Si te demoras, no hay ningún problema, ya que no se ha estipulado un límite de tiempo. Solo diviértete lo más que puedas con este reto viral del momento.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Son contadas las personas que hallaron la abeja en la imagen. (Foto: dudolf.com)

