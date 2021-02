No será nada fácil encontrar a quién de los tres que están en esta ilustración está más a salvo. De hecho, mira la imagen con cautela y ten cuidado porque podrías equivocarte según tus prejuicios.

Lo más importante de este desafío es que no solo es una prueba de visión, sino de lógica. Un tipo de test viral que ayuda a mantener tu cerebro activo y estimulan a que poco a poco intentes resolverlos más rápido. Y si le aumentamos un tiempo límite de 20 segundos, aún más.

Nos encontramos con uno de los retos virales que es tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España. Debido a ello, Depor no se queda atrás y decide mostrárselo a los usuarios más quisquillosos que buscan siempre retarse a sí mismos.

Imagen viral

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y buscar al que está más seguro en la imagen. ¿Así de fácil? Sí. ¿Te crees capaz de hallarlo cuanto antes? Adelante.

Un desafío lógico que trata de ubicar al personaje de esta imagen que está más seguro de los cuatro. (Difusión)

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos tú no lo lograrías (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más desafiantes y a tu nivel), por lo que te brindaremos más tiempo.

Solución del reto viral

La respuesta a este tipo de test viral está basada en las matemáticas. Aunque, no obstante, pueden existir otras maneras de dar con la solución del reto. Por eso hay que estar muy atento para poder darle la vuelta al desafío. Si ya tienes tu respuesta, te vamos a aclarar la situación de cada personaje.

El menos seguro es el número 4, el que sí o sí va a termina cayendo en un pozo. Le siguen en número 3 que no está seguro, porque es sabido que se va a hacer daño en el pie. Mientras que el hombre que figura como 2 tampoco va a terminar ileso, ya que el golpe con el árbol se sabe que va a ocurrir.

Finalmente, el que sería el número 1, tampoco está a salvo ya que un auto lo está por atropellar y él ni se da cuenta. Por esta razón que las cuatro personas, sin dudas, no van a salir ilesos de esta imagen.

Por lo que se puede asegurar que la persona más segura en esta imagen es el hombre que está dentro del auto. Aunque si se analiza con énfasis del 1 al 4, y se tiene en cuenta que el coche está estacionado, se puede decir que el número 1 es el que está más seguro. ¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro protagoniza el robo del siglo e imágenes dan la vuelta al mundo (Video: YouTube)