Un nuevo tipo de reto viral se encuentra siendo tendencia en las redes. En esta época de pandemia por el nuevo COVID-19, estos desafíos se vuelven los preferidos por los cibernautas. Es así como los usuarios buscan este tipo de distracción en Internet. ¿Ya lo viste? En esta ocasión, te traemos un entretenido reto para que compruebes tus habilidades. Te presentamos los detalles y te invitamos a buscar la solución ahora mismo.

Los desafíos visuales siguen siendo un furor en Twitter y Facebook. En esta ocasión los protagonistas de este viral son cuatro panes. Las personas deben intentar hallarlos entre todos los demás, aunque no es tarea nada fácil. ¿Estás listo? Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, el tiempo es limitado.

IMAGEN COMPLETA

El challenge consiste en encontrar dos panes quemados y otros dos con mantequilla en la imagen que se muestra. Te recomendamos que pongas toda tu atención a todos los detalles. Pon a prueba tus habilidades y conoce si puedes hallarlos en menos de 15 segundos. Ahora, si aún no consigues encontrarlos, sigue leyendo que más abajo te mostramos la solución.

Encuentra los panes quemados y los que tienen mantequilla en la imagen (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Necesitas más tiempo para resolverlo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Con esta solución podrás ver desde otro punto de vista, y en futuros retos no dejar pasar algunas pistas. Te recomendamos compartirlo con tus amigos y ver si pueden resolverlo.

Solución: mira dónde se encontraban ocultos los panes quemados y los que tienen mantequilla en la imagen (Foto: Facebook/Captura)

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral. Si miras detenidamente la imagen, los 4 panes se encuentran dispersos en toda la imagen, por lo que la única forma de hallarlos era viendo fijamente su cobertura. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

