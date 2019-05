Robert Pattinson será Batman en nueva película

El portal Variety informa que Robert Pattinson ahora interpretará al caballero de la noche. La cinta del director Matt Reeves se estrenará en la pantalla grande el 25 de junio del 2021.

Matt Reeves, cineasta detrás de las últimas dos secuelas de "El planeta de los simios", quedó libre para elegir al nuevo Bruce Wayne tras la renuncia de Ben Affleck al proyecto. El director producirá la película con su colaborador Dylan Clark.

Robert Pattinson (32) es conocido por su papel como Edward Cullen en la película juvenil "Crepúsculo" y su nombre estuvo voceado desde hace unos meses.

Variety también indica que la nueva película de Batman comenzaría a grabarse a finales del 2019 y principios del 2020.

Pattinson tiene un total de cuatro películas que se estrenan este año, comenzando con "High Life", "The Lighthouse", "The King" y "Waiting for the barbarians".