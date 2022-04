Dos años de pandemia nos afectó anímica y fisicamente. El 2022 viene con mejores brillos, por lo que es momento de retomar nuestra rutina de ejercicios o iniciar una. Si bien dejar atrás el sedentarismo no es cosa fácil, una buena rutina en casa con guía especializada podría ser una buena forma de comenzar a reactivarte.

Por eso, el siete veces campeón de fisicoculturismo, Joseph Stharly Camacho Lugo, personal trainer y coach, nos brindó una entrevista al grupo El Comercio para recomendarnos cuatro ejercicios que podemos practicar en casa de forma interdiaria con implementos que encontremos en casa.

Sentadillas

“En nuestro tiempo libre debemos trabajar una parte de nuestro cuerpo por día. El primer día recomiendo entrenar la parte baja del cuerpo, es decir las piernas. Las sentadillas libres al igual que las tijeras estacionarias son muy buenas si las ejecutamos combinadas o por separado en secciones de series de 15 repeticiones cada una”, explicó Joseph Camacho.

Sentadillas (Foto: GEC - Liz Saldaña)

Tijeras estacionarias

El especialista explicó que con las tijeras estacionarias trabajas las piernas se enfoca también en los glúteos, el femoral y el cuádriceps. Se debe practicar cada 48 horas. “Alimentándote de forma saludable vas a tonificar tus músculos correctamente”, precisó el personal trainer.

Tijeras estacionarias (Foto: GEC - Liz Saldaña)

Guía de ejercicios: Sentadillas y tijeras estacionarias

Guía de ambos ejercicios por Joseph Camacho Lugo.

Biceps con mancuernas

Con este ejercicios se estimula la parte frontal de los brazos, basados en una flexión de codo frontal con carga mínima, haciéndolo en cuatro series de 15 de forma interdiaria, vas a tonificar y mejorar tus brazos “Debemos hacer hombros de manera frontal con mancuernas para estimular el deltoideo frontal del hombro”, recalcó Camacho.

Bíceps con mancuernas (Foto: GEC - Liz Saldaña)

Crunch invertido

El crunch invertido se puede realizar sentado, extendiendo las piernas, llevando la rodilla al pecho y tratando de contraer la zona abdominal. Este ejercicio estimula muy bien la zona baja del abdomen que es complicada de bajar la grasa. Si bien la parte media debe ir combinada con una buena alimentación, este tipo de ejercicios estimula la eliminación de calorías y tonifica a la zona media.

“Recomiendo ser constante, proyectar los ejercicios durante un largo tiempo, hacerlo parte de tu día a día para ir mejorando cada vez más. La continuidad y la disciplina te llevará al éxito”, aconsejó Joseph Camacho, quien advirtió: “No engañes que solo el ejercicio te ayudará a tonificar tu cuerpo, tienes que combinarlo con una alimentación correcta”.

Crunch invertido (Foto: GEC - Liz Saldaña)

Guía de ejercicio II: Crunch invertido y Biceps con mancuernas

Guía de ambos ejercicios por Joseph Camacho Lugo.

Vida de lucha

Joseph Camacho, nacido en Venezuela, lleva siendo personal trainer y coach fitness certificado por la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo) desde hace 18 años, pero no fue nada fácil llegar a ser siete veces campeón de fisicoculturismo porque durante su adolescencia fue un joven muy delgado por lo que sufrió de bullying.

“Siempre tuve deficiencia muscular, era muy delgado, sufrí de bullying como muchos chicos, tenía dificultades con la movilidad hasta la brisa me llevaba, porque era muy flaco, pero soy de las personas que lo que me duele me hace más fuerte”, contó el campeón de fisicoculturismo.

Sin embargo, Joseph no se dejó amilanar y a los 14 años buscó un gimnasio, empezó a ejercitarse y se enamoró de las rutinas de ejercicios. Diecinueve años después el gimnasio se ha convertido en su vida, tanto así que al llegar al Perú debido a la crisis en Venezuela, logró abrir, gracias a su disciplina y ahorros, un gimnasio en el distrito de Punta Negra, K’Machine Fit.

Logros en el mundo del fisicoculturismo

“Llegué al Perú el 2018, toqué las puertas de la Federación Peruana de Fisicoculturismo para darme a conocer y expandir mis conocimientos. Y desde hace cuatro años debuté en un evento nacional me fue muy bien. Toqué las puertas de la selección del Perú y vi que tenía dotes para esto, me enfoqué y gracias a Dios somos campeones sudamericanos y campeones de copa América. Todo esto vino como un objetivo de trabajo y hoy se convirtió en un sueño”, expresó con orgullo.

Aconsejó a los jóvenes ser fuertes ante el bulliyng tomar esa carga mental en beneficio propio, “lo que te hace daño debe hacerte más fuerte”. Recordó que la actividad física se puede realizar desde pequeño: “Dedícate a tus sueños, metas y lucha contra eso que no te gusta, eso se llama disciplina”.

Joseph Camacho y los trofeos alcanzados. (Foto GEC - Liz Saldaña)

Campeonatos más importantes:

2019: Campeonato Nacional de Fisicoculturismo en Huaral, campeón en 85 kilos.

2019: Campeonato de Fisicoculturismo en Arequipa, campeón en novatos y tercer lugar en nivel Absoluto.

2021: Noche de Campeones, Campeonato Internacional en Quito-Ecuador. Campeón Senior Novato hasta 85 kilos y Campeón Absoluto en Novatos representado al Perú.

2021: Copa América de Fisicoculturismo. Campeón en la categoría 90 kilos.

