Selena Gomez se divierte con Olivia Wilde y muestra a Paul Rudd con un polo estampado con su rostro de niña

La actriz y cantante Selena Gomez compartió algunas nuevas fotografías de ella junto a su gran amiga Olivia Wilde, y otra imagen que muestra al actor Paul Rudd, Ant-Man en “Avengers: Endgame”, utilizando una camiseta estampada con la foto de la artista cuando era niña.

"Cuando Olivia es una estrella y Paul usa la cara en una camisa (por cierto, si no has visto la película de Olivia, Booksmart, no te entiendo)", escribió Selena Gomez como leyenda de su publicación en Instagram.

Las primeras dos imágenes muestran a Selena Gomez y Olivia Wilde abrazadas en dos lugares diferentes; sin embargo, la tercera fotografía muestra al actor Paul Rudd con un polo blanco estampado con la imagen de la intérprete de Taki Taki cuando era niña.

Cabe señalar que los artistas se reunieron en Kansas City, Missouri, el pasado viernes para la décima recaudación de fondos anual Big Slick Celebrity. Asimismo, Selena Gomez visitó a pacientes de un hospital local junto a Paul Rudd, Jason Sudeikis, Eric Stonestreet, entre otros.

Antes de realizar todas estas actividades, la ex chica Disney participó de un juego benéfico de softball con diversas personalidades como Zachary Levi, Katherine McNamara, Cobie Smulders, Ariel Winter y Adam Scott.

El evento recaudó 2.5 millones de dólares para el Children's Mercy Hospital de la ciudad, según reveló el Kansas City Star.