Selena Gomez emerge como una de las figuras más influyentes en la popular red social con más de 429 millones de seguidores en Instagram. A pesar de haberse mantenido relativamente alejada de la actuación y la música en los últimos años, la antigua estrella de Disney encontró la manera de deleitar a su numeroso grupo de seguidores con unas fotografías sensuales que destacaban su exuberante figura. Sin embargo, la intérprete de “We Don’t Talk Anymore” luego reconsideró su decisión y optó por eliminarlas por completo. ¿Qué pasó exactamente y cuáles fueron dichas postales que elevaron por completo las temperaturas?

A pesar de que es una de las influencers más conocidas en redes sociales, Selena Gomez siempre ha preferido el silencio mediático que la prensa bulliciosa. Eso sí, desde que su romance con Benny Blanco dejó de ser extraoficial, la intérprete pop comenzó a publicar diferente tipo de contenido en sus redes sociales oficiales, incluso, hasta su faceta más sensual y provocadora.

Prueba de ello fueron las fotografías que la cantante subió y borró al cabo de un rato en su feed de Instagram personal. Como era de esperarse, sus fanáticos más asiduos optaron por guardar las postales subidas de tono y la compartieron por diferentes plataformas sociales como X o Facebook.

Selena Gomez sonriendo y saludando mientras desfila por la alfombra roja de los Golden Globes 2024 (Foto: AFP)

Pero, ¿por qué Selena Gomez eliminó todo rastro de sus fotos sensuales en Instagram? ¿Hubo alguna mala intención que quiso depurar? Pues, aquí te dejo las fotografías para que tú mismo las juzgues.

LAS FOTOS QUE SELENA GÓMEZ ELIMINÓ DE INSTAGRAM

Según hemos podido ver gracias a sus fanáticos, la exnovia de Justin Bieber apareció ante el lente de la cámara con un top color negro. Lo más resaltante, además de la belleza de la también actriz, fue que la prenda resaltó su bulto casi por completo.

Ambas postales, similares en la foto, lograron recibir miles de reacciones en cuestión de horas, ya sea por el derroche de sensualidad que Gomez muestra ante el lente de la cámara del celular.

Las fotos de Selena Gomez duraron apenas unas horas en la red (Foto: Selena Gomez / Instagram)

A raíz de ello, y de la sensualidad de sus fotos, varios de sus seguidores optaron por guardar las fotografías y repartirla por diferentes redes sociales. Algunos usuarios de internet comenzaron a especular que la artista eliminó de sus redes sociales dichas fotos debido a ciertos comentarios sobre su apariencia física.

La modelo acumula más de 400 millones de seguidores en Instagram (Foto: Selena Gomez / Instagram)

Tengamos en cuenta que el aumento de tallas y medidas en ciertas áreas de su cuerpo estarían aparentemente relacionadas con efectos secundarios del tratamiento contra el lupus que está recibiendo.

¿POR QUÉ SELENA GOMEZ HA SUBIDO PESO? LA PROPIA CANTANTE LO CUENTA

Las apariciones de Selena Gómez en las redes sociales siempre generan comentarios y en varias ocasiones la estrella ha sido objeto de mensajes desagradables sobre su aspecto. Sin embargo, en lugar de quedarse callada, ella responde con humor o con explicaciones claras y concisas.

Según la propia protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place”, su aumento de peso es producto de la medicación que ha venido tomando desde hace tiempo tras ser diagnosticada con lupus, una extraña enfermedad inflamatoria que daña los propios tejidos del portador.

“Tiendo a retener líquidos, y eso pasa muy a menudo”, contó la famosa en 2023 por medio de un video subido a TikTok, en donde recalca que también suele perder peso cuando no ingiere el tratamiento.

Una fotografía de Selena Gomez junto a Benny Blanco, famoso productor musical y actual novio de la cantante (Foto: Selena Gomez / Instagram)

Finalmente, Gomez envió un comunicado de fuerza para todas las personas que atraviesan situaciones similares a ella. “Solo quería animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré. Creo que son increíbles, eso sí. Definitivamente yo no soy eso”, concluyó.