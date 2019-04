Selena Gomez reflexiona sobre su salud mental y su decisión de alejarse de las redes sociales

La cantante y actriz de 26 años Selena Gomez sorprendió al ser la primera invitada del nuevo podcast “Dream It Real” de la marca de lujo de carteras y accesorios Coach, de la cual es imagen.

Durante su primera entrevista del año, Selena Gomez se sinceró sobre su salud mental, las redes sociales, su autenticidad y por qué se alejó del ojo público en el 2018.

“El año pasado, me tomé mucho tiempo libre, creo que necesitaba un momento para mí, porque siento que estaba creciendo y cambiando”, inició señalando Selena Gomez.

La intérprete de “Same Old Love” reveló que la terapia la ayudó a reflexionar sobre su pasado y entenderse mejor como persona: “Soy una creyente de la terapia”.

Asimismo, sobre su autenticidad, Selena Gomez explicó que no considera saludable dedicar mucho tiempo de su vida a las redes sociales, aunque le gusta la idea de poder comunicarse con sus fans.

“Me deprimí un poco mirando a estas personas que se ven hermosas y asombrosas, y creo que me volvería a deprimir mucho. Simplemente creo que tomar descansos es realmente importante y también recordar que la mayoría no es real”, acotó Selena Gomez.

La actriz de Hollywood desearía poder encontrar alguien que la ame por quién es y no únicamente por cómo se ve, ya que tiene mucho más que ofrecer.

“Simplemente creo que el mundo de hoy, con tanta exposición a todo, es genial vestirse y sentirse hermoso y hacer esas cosas. Me siento halagado cuando tal vez los chicos dicen: 'Eres bonita'. Lo soy, pero me encantaría que alguien me amara por la persona que soy. Eso es lo que es importante para mí”, explicó Selena Gomez.

La artista continuó diciendo que no está segura de que la gente realmente sepa como ella se siente ni que “conozcan su corazón”.

Finalmente, Selena Gomez envió un mensaje sincero a sus fans, recordándoles lo importantes que son: "Eres suficiente. Eres absolutamente suficiente. Y si lidias con cosas que son realmente difíciles, como problemas familiares, ansiedad, depresión o problemas de sustancias, creo que nunca te habrás ido tan lejos (como para recibir ayuda) [...] Todos somos valiosos”.



Como se recuerda, Selena Gomez actualmente esta trabajando en un nuevo disco de estudio y recientemente se presentó en el festival de Coachella, donde sorprendió al interpretar "Taki Taki" con sus compañeros en el escenario.