La noche del sábado 18 de noviembre de 2023, Sheynnis Palacios se convirtió en la primera nicaragüense en coronarse Miss Universo. Aunque era una de las favoritas por su imponente belleza, ella demostró por qué debía ser la nueva reina al momento de responder las preguntas del jurado. Si bien, transmitió mucha seguridad de inicio a fin, detrás de cámaras sufrió un ataque de ansiedad.

Como se sabe, la joven de 23 años ha sido muy honesta en señalar que desde hace tiempo batalla contra la ansiedad, trastorno que, en lugar de desenfocar sus sentidos, la llevó a emprender su proyecto social “Entiende tu mente” para las personas con su misma condición y con la que ha ayudado a mucha gente. Pero ¿cómo vivió el instante en el que se sintió muy vulnerable en plena competencia? A continuación, te lo contamos.

SHEYNNIS PALACIOS SUFRIÓ UN ATAQUE DE ANSIEDAD EN MISS UNIVERSO 2023

Desde que llegó a El Salvador, país donde se realizó Miss Universo 2023, la nicaragüense estaba muy enfocada, pero sabía que en cualquier momento este trastorno de la salud iba a afectarla. “Yo soy una paciente de episodios ansiosos y a través de eso dije que no soy la única persona que está pasando por esto y ahora; con la ayuda de mi psicóloga, que me ha venido dando acompañamiento, he aprendido a gestionar mis emociones”, había manifestado a Telemundo antes del certamen.

Consciente de lo que podía ocurrir con su salud, llegó el día de la competencia, en el que vimos a una candidata muy segura de sí y con una amplia sonrisa. Su desfile y respuestas dejaron al público y a la audiencia boquiabiertos, por lo que nadie podía imaginar que ella no la pasaría tan bien por unos segundos detrás de cámaras.

“Sufrí un ataque de ansiedad en el backstage [antes de la coronación]. Sin embargo, lo supe manejar”, expresó Sheynnis Palacios en la rueda de prensa tras ser coronada Miss Universo 2023. Con esto deja claro que aprendió a sobrellevar esta condición y ahora puede controlarla.

Después de ello, se dirigió a su país para enviarles un gran mensaje: “Quiero decirles a todos los nicaragüenses que me están viendo: ‘Lo logramos, hicimos historia’. Mi país va a cambiar y se van a abrir muchas puertas”.

Miss Tailandia, Antonia Porsild, y Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, esperando el anuncio de la ganadora de Miss Universe 2023 (Foto: Marvin Recinos / AFP)

SU PROYECTO “ENTIENDE TU MENTE”

A raíz de los episodios de ansiedad que vivió – y aún experimenta Sheynnis Palacios – ella dirige un proyecto social llamado “Entiende tu mente”, que es un podcast, en el que habla y entrevista de diversos temas como depresión, suicidio y más. Algo que también hace desde la revista matutina “Al Día”, que conduce desde febrero de este 2023.

Su prioridad, tal como lo ha señalado en varias oportunidades, es la salud mental, por lo que quiere demostrar que cualquiear puede padecer de ansiedad, pero puede controlarlo.