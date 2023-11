Un total de 85 candidatas de países y territorios autónomos competirán el próximo 18 de noviembre por la el título de Miss Universo 2023 en El Salvador. Al final, R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, coronará a su sucesora.

Ante la expectativa que ha generado el certamen de belleza, te damos a conocer quiénes son las reinas de Latinoamérica que participarán de este evento que se realizará en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, San Salvador.

Cabe señalar que en las últimas competencias, varias concursantes de América Latina formaron parte del Top 10 y Top 5, así que no sería extraño que nuevamente se ubiquen en esas privilegiadas posiciones.

MISS ARGENTINA - YAMILE LUJÁN DAJUD ZULUAGA

Yamile Dajud es Miss Argentina 2023. Especialista en Opinión Pública y Marketing Político (Foto: Miss Universo)

Yamile Dajud es Miss Argentina 2023. “Tengo 27 años, nací en Buenos Aires, Argentina. Soy Profesional en Comunicación Social y Especialista en Opinión Pública y Marketing Político. Me defino como una mujer empática, espontánea y alegre. Soy alguien que se alegra con el cariño y la sonrisa de los demás, y que busca alzar la voz por las buenas causas. Estoy dispuesto a servir y trabajar por las personas con el fin de dejar una huella que trascienda en el tiempo, y sobre todo ser reconocido como un agente de cambio social”, se lee en el sitio web de Miss Universo 2023.

MISS BOLIVIA - MARÍA ESTEFANY RIVERO GIESSE

Estefany Rivero se ha preparado intensamente para Miss Universo 2023 desde el 1 julio, fecha en la que se convirtió en Miss Bolivia (Foto: @marcovelascofoto / Instagram)

Estefany Rivero es Miss Bolivia 2023. Ella es arquitecta con aspiraciones de convertirse en una gran diseñadora de interiores y apoya una fundación para preservar animales en peligro de extinción. “Estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido hasta ahora y orgullosa de cada situación que he superado en mi vida. Si pudiera tener algún superpoder, sería curar y curar enfermedades en el mundo. Mi madre me inspira porque ella es mi ejemplo de valentía, resiliencia, perseverancia y amor”, se lee en la web de Miss Universo 2023.

MISS BRASIL - MARÍA EDUARDA RIBEIRO BRECHANE

Maria Brechane busca convertirse en Miss Universo 2023, corona por la que se ha preparado desde que era una adolescente (Foto: Miss Universo / Instagram)

Maria Brechane es Miss Brasil 2023. Ella es modelo, estudia periodismo, es vegetariana y defensora de la importancia de la educación, por lo que hace cuatro años da conferencias en escuelas públicas, difundiendo sus conocimientos e ideas y ayudando a conectar a los estudiantes con instituciones donde tienen acceso al deporte, la cultura y las artes. “Si pudiera tener algún superpoder, sería leer la mente y ordenar la mente de los líderes poderosos del mundo para que encuentren la solución a la desigualdad, juntos y a través de la diplomacia”, precisa en la web de Miss Universo 2023.

MISS CHILE - CELESTE VIEL CABALLERO

La belleza de la joven no sólo ha cautivado a sus miles de seguidores de redes sociales, también a muchas personas de diferentes países (Foto: Celeste Viel / Instagram)

Celeste Viel es Miss Chile 2023. Estudia Relaciones Públicas en la Universidad Internacional de Florida en Miami y tiene pensado llevar un curso especial de coaching en salud. Trabaja con Voices for Children, una organización que recluta y entrena voluntarios para que alcen su voz por los niños que han sido víctimas de abuso, maltrato y abandono, representándolos en la corte y actuando abiertamente a su favor. “Estoy muy orgullosa de las diferencias duraderas que he logrado en mi vida para los niños necesitados, así como del ejemplo que les di a mis hermanos de crianza”, se lee en Miss Universo 2023.

MISS COLOMBIA - MARÍA CAMILA AVELLA MONTAÑEZ

"Definitivamente la espera valió la pena. Todo nos llega en el momento correcto y eso es algo que @bulovacolombia @missuniversecolombiaorg tienen claro", escribió el 18 de abril de 2023 (Foto: Camila Avella / Instagram)

Camila Avella es Miss Colombia 2023. Es modelo y presentadora, hizo historia al ser la primera mujer casada y con un hijo en representar a su país en Miss Universo. Le gusta empoderar a madres jóvenes desde los 11 años en adelante, a quienes brinda capacitación en salud mental, gestión financiera y emprendimiento para que tengan un mejor futuro. “Si pudiera tener algún superpoder, sería curativo. Me inspiran las mujeres y me describo en una sola palabra como determinada”, se lee en la web de Miss Universo 2023.

MISS COSTA RICA - LISBETH TATIANA VALVERDE BRENES

Lisbeth Valverde es Miss Costa Rica 2023. Es defensora de la protección de la vida silvestre, las iniciativas sociales (Foto: @lisbeth_valverde / Instagram)

Lisbeth Valverde es Miss Costa Rica 2023. “Soy egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica con licenciatura en Educación Especial. Más allá de mis actividades académicas, también me dedico como modelo, emprendedor y defensora de la protección de la vida silvestre, las iniciativas sociales y la promoción turística en Costa Rica”, mencionó a la organización de Miss Universo 2023.

MISS ECUADOR - DELARY GEORGETTE STOFFERS VILLÓN

Delary Stoffers es Miss Ecuador 2023. Se considera una persona muy solidaria (Foto: Miss Universo)

Delary Stoffers es Miss Ecuador 2023. “Me considero versátil, leal y solidaria. Si pudiera tener un superpoder, sería el poder de curar a las personas que padecen cáncer. Me inspira mi mamá y la palabra con la que me describo es amabilidad”, dijo a la organización de Miss Universo 2023.

MISS EL SALVADOR - ISABELLA GARCÍA-MANZO GUTIÉRREZ

La salvadoreña Isabella García-Manzo es la representante del país anfitrión de Miss Universo 2023, a desarrollarse en 18 de noviembre (Foto: @fadilberishaphotography / Instagram)

Isabella García-Manzo es Miss El Salvador 2023. Su madre también fue reina de belleza de su país, estudia Gestión Hotelera y busca empoderar a las mujeres a través del surf. “Si pudiera tener algún superpoder sería como un genio salido de la botella, con la capacidad de conceder tres deseos a todas las personas con las que me encontrara. Este poder me permitiría tener un impacto positivo en innumerables vidas, ayudando a las personas a alcanzar sus sueños y llevando alegría a sus corazones. Es una superpotencia que encarna el espíritu de altruismo y de hacer del mundo un lugar mejor, un deseo a la vez”, se lee en el sitio web de Miss Universo 2023.

MISS GUATEMALA - MELANIE MICHELLE COHN BECH

Michelle Cohn es Miss Guatemala y con su marca de ropa promueve el empoderamiento y la inclusión de las mujeres (Foto: Miss Universo)

Michelle Cohn es Miss Guatemala 2023. Es comunicadora social, modelo profesional, emprendedora y madre de dos hijos. “En 2016 creó su propia marca de ropa a través de la cual promueve el empoderamiento y la inclusión de las mujeres mediante la contratación de mujeres sordas para ser consideradas para el sector laboral y manufacturero del país. Su principal objetivo es ser un símbolo de autodesarrollo e inspiración para la sociedad, rompiendo estereotipos y demostrando que las mujeres pueden lograr lo que se proponen sin ningún tipo de limitación”, se lee en la descripción de Miss Universo 2023.

MISS HONDURAS - ZUHEILYN MICHELLE CLEMENTE MONCADA

Zuheilyn Clemente es Miss Honduras. Estudia Marketing y Negocios Internacionales (Foto: Mis Universo)

Zuheilyn Clemente es Miss Honduras 2023. Tiene 22 años estudia Marketing y Negocios Internacionales, asimismo es una estrella en ascenso en la industria del entretenimiento, conocida por su talento y carisma en la televisión nacional. Rescata animales dedicada y es una apasionada de la prevención de la violencia, especialmente entre los niños. Su objetivo es ser embajadora internacional de su país e inspirar a otros a perseguir sus sueños, es la descripción que se lee en el sitio de Miss Universo 2023.

MISS MÉXICO - MELISSA FLORES GODÍNEZ

Las esperanzas en Miss México 2023 están puestas en todo el país azteca, que espera la cuarta corona (Foto: Melissa Flores / Instagram)

Melissa Flores es Miss México 2023. Es una modelo y psicóloga de profesión. “Si pudiera tener algún superpoder, sería tener una varita mágica curativa para niños con la que podría eliminar enfermedades en ellos. Es desgarrador ver a los padres sufrir mientras ven a sus hijos pequeños luchar por sus vidas. Entiendo que todos tenemos una misión, un ciclo y un tiempo finito en esta tierra, pero deseo nunca más ver los sueños y aspiraciones de un niño aplastados por alguna enfermedad. Mientras este superpoder siga siendo inexistente, mi corazón seguirá dedicado a defender la salud de todos los niños”, manifestó a la organización de Miss Universo 2023.

MISS NICARAGUA - SHEYNNIS ALONDRA PALACIOS CORNEJO

Sheynnis Palacios es Miss Nicaragua. Ella es licenciada en Comunicación (Foto: @carlosvelezstudios / Instagram)

Sheynnis Palacios es Miss Nicaragua 2023. “Soy licenciada en Comunicación y aunque no lo parezca soy una entusiasta del detrás de cámara, ya sea como productora o editora. Mis episodios de ansiedad fueron el motor para iniciar mi proyecto llamado ‘Entiende tu mente’. Este proyecto busca enfatizar la importancia de la salud mental”, señaló a la organización de Miss Universo 2023.

MISS PANAMÁ - NATASHA LINETH VARGAS MORENO

Natasha Vargas es Miss Panamá 2023. Quieres ser agente de cambio en la garantía de los derechos humanos, especialmente el de los migrantes (Foto: @itziakbeauty / Instagram)

Natasha Vargas es Miss Panamá 2023. “Reconozco la diversidad como punto de partida para la construcción de la identidad de mi país. Soy periodista y mi mayor aspiración profesional es trabajar como agente de cambio en la garantía de los derechos humanos de las personas, especialmente el de los migrantes. Me siento orgulloso de poder comprender que el acto más valiente que he hecho en mi vida es pensar primero en mí mismo y sin miedo”, dijo a la organización de Miss Universo 2023.

MISS PARAGUAY - ELICENA ANDRADA ORREGO

Elicena Andrada es Miss Paraguay 2023. Su proyecto social es una fundación para lograr que más mujeres no caigan en la trata de personas (Foto: Miss Universo)

Elicena Andrada es Miss Paraguay 2023. “Soy una mujer cuyo carácter y espíritu se fortalecieron con desafíos y experiencias. Emigrar me enseñó un sentido de adaptabilidad y unidad familiar. Soy una persona que tiene la virtud de apreciar las increíbles cualidades de otras mujeres, sintiéndome orgullosa y emocionada porque me hace sentir identificada con ellas. Me inspira mi proyecto social, una fundación para lograr que más mujeres no caigan en la trata de personas”, indicó a la organización de Miss Universo 2023.

MISS PERÚ - CAMILA NAMIE ESCRIBENS

Camila Escribens es Miss Perú 2023. Fue medallista olímpico juvenil (Foto: Miss Perú)

Camila Escribens es Miss Perú 2023. “Soy un ex medallista olímpico juvenil. Sobreviví a una enfermedad rara que me ha hecho agradecer cada momento de la vida. Estoy decidida a ampliar el acceso a los deportes para las mujeres jóvenes en mi país. Me inspiran mujeres como Oprah Winfrey y Michelle Obama, que han superado las expectativas de la sociedad y se han convertido en modelos a seguir poderosos e independientes”, dijo a la organización de Miss Universo 2023.

MISS PUERTO RICO - KARLA INELISSE GUILFÚ ACEVEDO

Karla Guilfú se preparó desde hace años para representar a su país en el evento mas importante de belleza (Foto: @operturephoto / Instagram)

Karla Guilfú es Puerto Rico 2023. Cursa una Maestría en Consejería Psicológica, pues está interesada en desempeñar tareas de prevención, diagnóstico e intervención en las áreas de salud mental en diversas poblaciones. “Me inspira la tenacidad que he presenciado en los viajes personales de las personas. Si tuviera que describirme en una palabra sería atrevimiento”, mencionó a la organización de Miss Universo 2023.

MISS REPÚBLICA DOMINICANA - MARIANA ISABEL DOWNING ABREU

La reina de belleza no duda en responder a quienes la cuestionan por no saber hablar español perfectamente (Foto: Mariana Downing / Instagram)

Mariana Downing es Miss República Dominicana 2023. Nació en Estados Unidos, donde se crio, pero siempre le inculcaron todo sobre el país caribeño, fue así que decidió representar a la provincia de Sánchez Ramírez, que la llevó a ganar la corona. Es egresada del Lee Strasberg Theatre and Film Institute y modelo profesional en Nueva York. Además de su carrera como modelo, es una apasionada de lo académico, cursando estudios en ciencias políticas y filosofía, y un programa de liderazgo y negocios en la Universidad de Harvard. Es una aspirante a autora a punto de publicar una colección autobiográfica de poemas titulada “Evol Love”, se lee en la web de Miss Universo 2023.

MISS VENEZUELA - DIANA CAROLINA SILVA FRANCISCO

La representante de Venezuela en Miss Universo 2023 lleva varios meses preparándose para el certamen (Foto: Diana Silva / Instagram)

Diana Silva es Miss Venezuela 2023. Es tripulante de cabina y pasó parte de su infancia en un hospital oncológico. “Estoy muy orgulloso de mi resiliencia en mi vida, si pudiera tener un superpoder sería la teletransportación. Mi familia me inspira. Si tuviera que describirme en una palabra sería apasionado. Soy más feliz cuando ayudo a la gente”, manifestó a la organización de de Miss Universo 2023.