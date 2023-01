El Año Nuevo Chino 2023 inicia el próximo 22 de enero y esta vez le toca el turno al Conejo de agua, animal que representa la llegada de paz, longevidad y prosperidad a nuestras vidas. Asimismo, el conejo simboliza la conexión con las emociones. Cabe destacar que los años de nacimiento correspondientes a este signo son: 1927, 1939, 18¡951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Al ser el año del Conejo, y siguiendo la tradición, todos aquellos que nacieron bajo este signo serán los protagonistas y dependerá de ellos el futuro de los otros.

El Año Nuevo Chino, también denominado como Fiesta de la Primavera, es la festividad más importante del año en el calendario chino, celebrada también en otros países en el este y del sudeste de Asia. Tradicionalmente, en este día se honraba a las deidades y antepasados. Con el transcurso de los años, esta fecha se convirtió en un momento para festejar y visitar a los familiares.

Como está basado en el calendario lunar, el horóscopo chino se nutre de 28 constelaciones, además de tardar 60 años en completar un ciclo. De esta manera, el Año Nuevo Chino comienza con la salida de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, es decir, se inicia oficialmente el domingo 22 de enero

China no solo es famosa por su tradicional celebración del Año Nuevo Chino, también por sus proverbios. Es decir, frases de sabiduría recogidas de la literatura o dichos por filósofos famosos. Aunque muchos son antiguos en algunos casos, pueden aplicarse a la vida moderna. En ese sentido, aquí te compartimos algunos.

Aunque muchos proverbios chinos tienen origen de muchos años atrás, muchos se aplican a la vida actual (Foto: Getty Images)

7 PROVERBIOS CHINOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO CHINO 2023

A continuación, te explicamos el significado de siete proverbios chinos para recibir el Año Nuevo Chino 2023:

1. “Si uno no entra en la guarida del tigre, ¿cómo podrá apoderarse de sus cachorros?”. Esto significa que quien no arriesga, no gana.

2. “Hasta del árbol más alto caen sus hojas a las raíces”. Esto quiere decir que por más lejos que se encuentre uno de su tierra natal, el deseo de volver siempre está.

3. “Cava el pozo antes de tener sed”. Esto significa que planifiques tu futuro. Es mejor que te tengas un plan de vida antes de que ocurra cualquier eventualidad.

El Año Nuevo Chino 2023 será representando por el Conejo de agua (Foto: Getty Images)

4. “Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa”. El mensaje aquí es que no te vayas por el camino fácil, un plan a largo plazo puede traer buenos frutos. No hay que apresurarse a que ocurran las cosas, tener paciencia traerá beneficios.

5. “La experiencia del pasado, si no cae en el olvido, sirve de guía para el futuro”. O también la experiencia es la madre de la ciencia.

6. “Nada en el mundo es difícil para el que se propone hacerlo”. El mensaje es que para el que quiere todo es posible.

7. “Mientras haya montes verdes, no hay por qué preocuparse por la leña”. Según un informe de la BBC, este refrán quiere decir que “mientras haya vida, hay esperanza”.

El Año Nuevo Chino 2023 empezará el 22 de enero y finalizará el 9 de febrero de 2024 (Foto: Pexels)

CURIOSIDADES QUE NO SABÍAS DEL AÑO NUEVO CHINO 2023

El zodíaco chino está representado por animales dentro de un ciclo que se repite cada doce años. Cada año es representado por un animal distinto y, según el calendario zodiacal publicado por la revista China Today, el conejo es el animal que representa al año 2023.

De acuerdo con el zodiaco chino, a las personas nacidas en el año del conejo “les gusta estar cerca de gente cariñosa, complaciente y agradable”. Son personas sentimentales, superficiales y exitosas en los negocios, agrega la revista. El animal opuesto al conejo es el gallo.

El conejo es el animal que representa a las personas nacidas en 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 y sucesivamente cada doce años. El 2022 fue representado por el Tigre y, para 2024, el animal que representará el Año Nuevo chino será el dragón.