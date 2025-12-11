El último duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC en la Liga 1 no solo definirá el acceso al cupo Perú 2 de la Copa Libertadores 2026, sino que también impactará en la campaña del próximo año para el equipo que logre imponerse. Más allá del resultado deportivo, el conjunto ganador sumará a sus arcas los tres millones de dólares que ofrece CONMEBOL para los clubes de los países que participarán en la fase de grupos del máximo torneo continental.

Para la marca de apuestas deportivas online Betsafe, la disputa de este play off llega en un momento crucial para instituciones que buscan una estabilidad financiera sostenida. Conseguir el cupo Perú 2 es una oportunidad para que el club ganador construya un plantel más competitivo, renueve piezas estratégicas y asegure continuidad en su proyecto deportivo.

En Sporting Cristal, la victoria reforzaría a un equipo que ya ha demostrado capacidad ofensiva y regularidad durante el Torneo Clausura. Además, el premio le permitiría retener a jóvenes talentos como Ian Wisdom y Diego Enríquez, que han despertado interés en el extranjero. Para un club acostumbrado a pelear títulos, consolidar su proyecto en 2026 dependerá en gran parte de esta inyección económica.

Por su parte, Cusco FC encara este partido con el incentivo de entrar en una nueva dimensión competitiva. Asegurar el segundo cupo internacional podría ayudarlo a dar un salto cualitativo en infraestructura, scouting y fichajes, factores clave para un club que busca posicionarse entre los protagonistas del torneo peruano. Betsafe advierte que el impacto sería incluso mayor para la institución cusqueña porque tres millones de dólares podrían duplicar su capacidad de inversión.

Luego del 1-0 a favor de los celestes, Cristal y Cusco FC jugarán el partido de vuelta del play off el domingo 14 de diciembre desde las 6 p.m en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, conscientes de que no solo compiten por un boleto internacional, sino por un salto estratégico que podría redibujar la Liga 1 en la próxima temporada. Cuotas del partido: Gana Cusco: 2.02Empate: 3.35Gana Sporting Cristal: 3.55

