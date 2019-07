Mark Hamill honró la memoria de Carrie Fisher con tierna fotografía en el rodaje de “Star Wars” 

Han pasado casi tres años desde la muerte de la actriz Carrie Fisher y sus familiares, amigos y admiradores no han dejado que su legado desaparezca. Uno de los que más la recuerda es Mark Hamill, quien utilizó sus redes sociales para compartir una tierna imagen junto a la Princesa Leia en el rodaje de "Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi".

Ambos actores compartieron escena en la saga de Star Wars, por lo que la muerte de la Princesa Leia en diciembre de 2016, significó un duro golpe para el intérprete de Luke Skywalker, quien contó una divertida anécdota de sus personajes.

Todo empezó cuando un usuario de Twitter le preguntó a Mark Hamill por la fotografía en la que aparece con un kimono blanco junto a Carrie Fisher.

"¡Ella amó que yo estuviera dispuesto a verme ridículo! Me puse su kimono de nieve blanco y me llevó a recorrer el estudio. No quería usar la bata, pero aislados en el desierto ella me dijo: '¡Nadie te verá!' Este es el momento exacto en que vio a un fotógrafo con una lente de gran angular", explicó el actor de 67 años.

Mark Hamill contó esta divertida anécdota junto a Carrie Fisher. (Foto: Captura)

El hecho ocurrió durante el rodaje de "Star Wars: Episodio VI: El regreso del Jedi" (1983), y en la imagen se puede ver que, efectivamente, Hamill aparece paseando con Carrie Fisher en el desierto.

Cabe señalar que pese a la muerte de Carrie Fisher en diciembre de 2016 a los 60 años, los fanáticos de Star Wars tendrán la última oportunidad de verla en la pantalla grande en "Star Wars: The Rise of Skywalker". Según el director de J.J. Abrams se reciclaron tomas no utilizadas de la actriz en "Star Wars: Episodio VII – The Force Awakens" (2015).