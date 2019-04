"Star Wars: Return of the Jedi": Esta es la razón por la que David Lynch rechazó dirigir la película

"Star Wars: Return of the Jedi" es una de las mejores películas de toda la saga creada por George Lucas en 1977. Las películas de "Star Wars" se transformaron en todo un fenómeno mundial y abrieron paso para la nueva generación de películas de ficción, como "Alien".

El cineasta escribió la divertida anécdota en su libro "Lynch on Lynch" sobre su rechazo a dirigir la película de "Star Wars".

"Fui al encuentro con George Lucas, quien me ofreció dirigir la tercera película de Star Wars, y a mí nunca me ha gustado la ciencia ficción. Me gustan sus elementos, pero es necesario combinarlos con otros géneros. Y, obviamente, Star Wars formaba parte del universo de George", indica David Lynch.

El libro hace hincapié en la primera reunión que tuvieron los cineastas. David Lynch hasta se animó a decir que las reuniones con George Lucas le ocasionaban "dolor de cabeza".

Las reuniones nunca dieron frutos y "Return of the Jedi" terminó por estrenarse en 1983 y siendo dirigida por el difunto Richard Marquand.

El estreno de 25 de "Return of the Jedi" tuvo lugar el mayo de 1983 y fue el cierre de la trilogía más importante del mundo del cine fantástico.