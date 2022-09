Aunque la serie Game of Thrones (Juego de tronos) acabó en el 2019, los fanáticos siempre han creído que todavía hay muchos secretos por revelar de los personajes y gracias al estreno de House of the Dragon (La Casa del dragón), precuela de la popular producción, van a conocer más sobre la historia

Y es que la adaptación está basada en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin, la cual se ubica 200 años antes de Game of Thrones. La serie cuenta con 10 episodios y se transmiten a través de HBO Max.

Debido al cambio de horario, la hora y día de estreno varía de acuerdo al país. Por tal motivo y para que tomes la medidas correspondientes, a continuación, te contamos más al respecto.





¿A qué hora y cuándo estará disponible el episodio 5 de House of the Dragon en HBO Max?





A continuación, te indicamos la hora de estreno de La Casa de Dragón en algunos países, entre los que se encuentra Perú. Semanalmente se puede ver un episodio nuevo.

18:00 horas del domingo 18 de setiembre para Los Ángeles.

19:00 horas del domingo 18 de setiembre en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

20:00 horas del domingo 18 de setiembre para México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

21:00 horas del domingo 18 de setiembre para Nueva York, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile, Paraguay y Puerto Rico.

22:00 horas del domingo 18 de setiembre en Argentina, Brasil y Uruguay.

03:00 horas del lunes 19 de setiembre para España.





¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de House of the Dragon?





House of The Dragon ( La Casa del Dragón), precuela de Juego de Tronos y que se transmite por HBO Max es una serie que cuenta con 10 episodios, los cuales se estrenan semanalmente a través de la plataforma de streaming.





¿Cuándo se estrenan los episodios restantes de House of the Dragon?





Cada semana en HBO Max se puede ver un nuevo episodio de House of the Dragon (La Casa del Dragón). A continuación, te contamos el día de estreno de los capítulos restantes.

Sexto episodio el 25 de setiembre.

Séptimo episodio el 2 de octubre.

Octavo episodio el 9 de octubre.

Noveno episodio el 16 de octubre.

El décimo y último episodio estará en el catálogo de HBO Max el domingo 23 de octubre.

La Casa del Dragón tendrá muchas sorpresas de acuerdo al avance del episodio 5. (Foto: Captura/YouTube-GameofThrones)

¿De qué va a tratar el episodio 5 de House of the Dragon (precuela de Game of Thrones ) ?





El capítulo se llama “We Light the Way” y trata sobre el caos que ha empezado en el reino luego de que se descubrió la relación entre la princesa y su tío. Por ello, para que las cosas se calmen un poco, el rey Viserys I decidió casar a su hija rebelde con Laenor Velaryon.

“Deseo proponerle matrimonio a mi hija y heredera; una boda real. Espero anunciar una segunda era de dragones” se escucha decir al rey en el tráiler del quinto episodio que se estrena este domingo 18 de septiembre en HBO Max.





Tráiler del episodio 5 de la temporada 1 de House of the Dragon (La casa del Dragón)









