Teorema: ¿por qué fue retirado de la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019

Teorema se retiró del circuito de freestyle tras ser denunciado por su expareja de abuso sexual. El rapero chileno viene afrontando la batalla más dura de su vida y nos es con un micrófono en la mano, esta vez, intenta demostrar con su verdad que no se aprovechó sexual y psicológicamente de Ámbar Luna Ackerman.

Mateo Elicura Cervera Machuca , como realmente se llama Teorema, es uno de los mejores exponentes del rap contemporáneo, ganador de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2019. Su protagonismo en las diferentes competiciones de Chile e internacionales lo llegó a colocar en el podio de referentes mundiales. Sin embargo, fue denunciado por supuesto abuso sexual a mediados de septiembre por su expareja y desde entonces, la polémica lo persigue.

‘Teo’ no solo viene pasando por un mal momento personal, sino que además ha sido retirado de las principales competiciones de freestyle. La organización de la FMS Internacional fueron los primeros en anunciar su retiro del cartel de competidores. Posteriormente se dio a conocer que tampoco estará en la FMS Chile, hasta que solucione el problema.

“Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero freestyler Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantenerlo al margen de la jornada”, señalaba la organización tras conocerse el caso.



TEOREMA FUERA DE LA PRINCIPALES COMPETENCIAS

Conforme han pasado las semanas se ha ido conociendo las competencias de las cuales Teorema dejará de participar. La última en la que no estuvo fue la God Level All Stars 2vs2, donde debía presentarse en equipo con el argentino Wos. El chileno no fue parte de la primera jornada de la competencia internacional que se llevó a cabo en Argentina. Es muy probable que en Perú y Chile, segunda y tercera fecha, respectivamente; tampoco esté presente.

Asimismo, el evento pionero del género, Red Bull Batalla de los Gallos, celebrará este 30 de noviembre una nueva edición internacional, en la que Teorema llegaba como representante de su país; sin embargo, la organización confirmó que el chileno no sería parte de la competencia. En su lugar, Jokker fue convocado como el representante de Chile, por haber sido este año subcampeón.

LA DECISIÓN DE TEOREMA TRAS LA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL

El rapero chileno decidió alejarse del circuito de freestyle para solucionar sus problemas, además, de reconocer que necesita mucho por construir dentro de sí y su alrededor. Desde el 13 de setiembre, día que salió a la luz la denuncia, Teorema solo se ha pronunciado dos veces sobre el tema: la primera donde reconoció su error y pidió disculpas; y la segunda, donde niega todo lo dicho por su expareja.

En su mensaje original, que después rechazó, ‘Teo’ dio cuenta que se alejaría de las batallas, aunque el chileno apareció en dos oportunidades en videos. El primero fue en un Cypher con el reconocido productor Alien Boyz, con un freestyle al que tituló “Búsqueda de paz”.

La segunda vez que apareció Teorema no fue en un estudio de grabación, sino en una batalla de exhibición. El pasado 13 de octubre el chileno se presentó en Ghetto Dreams CDMX 2019, donde enfrentó en dos exhibiciones a Ritmodelia ya su compatriota, Metalingüística.

Por otro lado, y aunque Teorema ha sido retirado de las principales competencias, así como la FMS de su país, el freestyler chileno fue anunciado su regreso al formato como parte de una exhibición en la FMS México. ‘Teo’ enfrentará a Skiper el viernes 8 de noviembre.

Si bien el MC sureño se perderá la principal batalla anual del circuito de freestyle (Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional), sus recientes apariciones dan cuenta de un posible regreso a las competencias internacionales, teniendo en cuenta que aún no se ha confirmado su retiro definitivo de la FMS Chile y, que la BDM DELUXE 2019 ya lo anunció como parte del equipo chileno en la final que se llevará a cabo el 8 de diciembre. ¿Acaso, Teorema está anunciando su regreso a las batallas?