Terminator: Dark Fate, ¿incluirá escena post-créditos?

"Terminator " vuelve al cine con “ Dark Fate”, la sexta entrega de la franquicia protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esta película, dirigida por Tim Miller, no retomará los eventos de las últimas cintas, sino rescatará la historia original e introducirá nuevos rostros y personajes que continúen el legado en una trilogía.

Tal como lo indicó James Cameron, director de las dos primeras cintas y productor de la nueva, se trata de reinventar la franquicia que surgió en 1984, como la historia de Sarah Connor, una mujer que es perseguida por un androide asesino del futuro, debido a que su hijo, John, será el líder de la última resistencia de la humanidad contra las máquinas que desatarán el apocalipsis en la Tierra.

El CEO de Paramount Pictures, Jim Gianopulos, describió a " Dark Fate" como un "regreso a la intensidad, firmeza y el espectáculo de las películas que capturaron nuestra imaginación por primera vez hace décadas".

A casi nada del estreno de “ Terminator Dark Fate ”, que llega a los cines de Estados Unidos el 1 de noviembre y a los de Perú un día antes, los seguidores de las películas preguntan si ¿cuenta con escena post-créditos?

Linda Hamilton vuelve a encarnar a la aguerrida Sarah Connor en la nueva entrega de la popular franquicia 'Terminator'. (Fotos: Columbia Pictures) Linda Hamilton vuelve a encarnar a la aguerrida Sarah Connor en la nueva entrega de la popular franquicia 'Terminator'. (Fotos: Columbia Pictures) Linda Hamilton vuelve a encarnar a la aguerrida Sarah Connor en la nueva entrega de la popular franquicia 'Terminator'. (Fotos: Columbia Pictures)

¿”TERMINATOR DARK FATE” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO. Cuando Fandango le hizo esa pregunta Tim Miller dijo, “Me encantaría, pero creo que es una cosa única de Marvel. Entonces, no”.



Según el director, “ Terminator: Dark Fate ” dejará la puerta suficientemente abierta y no necesita una escena post-créditos, ya que hay suficiente material para iniciar una trilogía si tienen el éxito que esperan.



“Si nos fijamos en Terminator 2 desde un ángulo ligeramente diferente, abrió muchas historias porque Sarah dice: ‘No sé qué pasará después’. Creo que es arrogante decir que estábamos tratando de establecer una nueva trilogía y eso es lo que nos propusimos hacer”, afirmó. “Pero, por otro lado, ciertamente no quieres que te atrapen si la película es exitosa, y quieres tener una idea de dónde podría ir la historia. Y ciertamente abrimos muchas puertas, pero no creo que la película termine de manera insatisfactoria, a menos que pienses que Terminator 2 terminó de manera insatisfactoria”, explicó Miller.