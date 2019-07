¡Que ternura! Kim Kardashian conquista las redes con fotografía de sus hijos Saint y Psalm West

Kim Kardashian está feliz tras el nacimiento de Psalm -su cuarto hijo con su esposo, el rapero Kanye West- y así lo ha dejado ver a través de su cuenta de Instagram, donde hace unos días publicó una foto de su bebé justo cuando cumplía un mes de nacido.

Pero eso no ha sido todo pues Kim Kardashian continúa mostrando al mundo a su pequeño hijo y en otro post, compartió una tierna imagen de sus dos hijos varones: el pequeño Psalm junto a su hermanito Saint.

"Saint asked me to take a pic of him and his brother this morning (Saint me pidió que le tomara una foto a él y a su hermano esta mañana)", escribió Kim Kardashian como texto para acompañar la instantánea en la que aparecen sus hijos.

La fotografía compartida por Kim Kardashian en Instagram ya superó los 3 millones 660,000 "Me gusta". y en los comentarios, sus seguidores destacan lo hermosos que se ven los hermanitos juntos.

Como se recuerda, fue a inicios del mes de mayo que Kim Kardashian anunció el nacimiento de su bebé. Una semana después, compartió la primera fotografía de su pequeño hijo y anunció que Psalm era el nombre que escogieron para él.

Psalm llegó al mundo a través de gestación subrogada, debido a que Kim Kardashian ha sufrido en sus dos primeros embarazos de placenta acreta, una afección grave que ocurre cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes del útero.

El nuevo bebé tiene tres hermanos: Chicago (1), una niña que nació en enero de 2018 y, al igual que Psalm, lo hizo a través de un vientre de alquiler; además de la pequeña North (5) y el gracioso Saint (3), los dos hijos biológicos de la pareja.