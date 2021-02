Los test psicológicos continúan siendo el contenido favorito de los usuarios de redes sociales, sobre todo de Facebook , por encima de los complejos retos virales . Este tipo de pruebas de personalidad son capaces de revelarnos nuestros secretos más ocultos hasta revelarnos qué podría pasar con nosotros en un futuro cercano. Así, te traemos este test viral en el que tendrás que elegir a una persona de la imagen.

A continuación te mostraremos una ilustración, compuesta por tres figuras de personas. Cada una de ellas tiene una postura diferente de sus brazos. Lo único que tienes que hacer en este test psicológico es decirnos cuál de estas personas se encuentra más cómoda para ti. Dependiendo de tu elección conocerás que tanto nivel de confianza tienes en ti mismo.

Cuál de estas tres personas está más cómoda. Tu respuesta te revelará el nivel de confianza que hay en ti. | Foto: namastest

1. Tienes la confianza de un mentor

La forma en que sostiene su muñeca indica que tiene una mayor confianza en situaciones en las que está uno a uno con alguien. Tiene más talento para dirigir grupos pequeños que para grandes. Te gusta que puedas sentirte escuchado y que otros también puedan tener sus opiniones validadas. Quiere resolver problemas y ayudar a tantas personas como sea posible. No nos sorprendería si fueras un mentor o un grupo de personas lo admirara mucho.

2. Tienes una confianza amistosa

La forma en que tomas tu mano indica que disfrutas de las relaciones y los compañeros de trabajo que ofrecen respeto mutuo. Sabes que las relaciones son una calle de doble sentido y no tienes tiempo para quienes no devuelven lo que reciben. No puede tolerar a otros que se sienten incómodos o incómodos a su alrededor. Preferirías estar con personas que no endulzan las cosas y te dicen lo que están pensando en lugar de andar por las ramas. Te frustra mucho cuando la gente pone excusas y te mienten en la cara.

3. Tienes una confianza carismática

La forma en que mantiene su brazo detrás de su espalda indica que es un líder carismático que rezuma una confianza única que se distingue de cualquier otra persona. No tienes ganas de hablar mal a las personas o sentir celos hacia los demás. Sabes que siempre hay obstáculos en la vida, así que ¿por qué no ayudar a los demás para que puedan ayudarte a ti? La gente te admira por tu amabilidad, generosidad y amor que muestras a los necesitados.