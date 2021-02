Las pruebas de personalidad o test psicológicos siguen apoderándose a la atención de miles de internautas en Facebook como en otras redes sociales. Y es que estos test nos sorprenden a diario por sus resultados tan precisos sobre nuestra forma de ser. En esta ocasión, tenemos uno en el que solo tendrás que responder qué es lo primero que ves.

A continuación te mostraremos la ilustración de este test psicológico . La misma está compuesta por dos elementos completamente diferentes. Dependiendo tu personalidad, podrás ver a un pájaro o un perro. Aquí es donde, según tu elección, te sorprenderás con los resultados lo que significada cada animal.

¿Qué animal ves en la imagen? Tu respuesta te revelará detalles sobre tu forma de ser. | Foto: iProfesional

Pájaro

Te destacas por ser una persona muy soñadora. En tu cabeza tienes muchos proyectos e ideas que pocas veces logras concretar en la realidad. Debes hacerle frente a los miedos y dejar de esperar a que todo sea perfecto. Si te quedas esperando, nunca lograrás concretar nada. No te gusta prejuzgar a la gente y con frecuencia te pones en sus zapatos para entender qué les sucede. Eres muy generoso y atento con todo aquél que se cruza en tu camino. Te encanta hacer nuevas amistades y no tienes dificultad en iniciar conversaciones con desconocidos. No te gusta tomar decisiones y prefieres delegarle esa responsabilidad a otro para evitar hacerte cargo si cometes un error.

Perro

Eres alguien muy comprometido y responsable con todo lo que realizas. Para ti, la lealtad es uno de los valores más importantes en una persona. Siempre cumples tu palabra y nunca harías algo para perjudicar a otro. En varias ocasiones has preferido salir en desventaja antes de dañar a alguien más. Con frecuencia pones por delante de ti a los que más quieres. Debes aprender a priorizarte ya que si no lo haces tu mismo, nadie lo hará. Sabes perfectamente lo que quieres en la vida y haces hasta lo imposible por conseguirlo. Cuando algo se mete en tu cabeza no hay forma de que te hagan cambiar de opinión.

MÁS SOBRE RETOS VIRALES