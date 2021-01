Ha aparecido en las redes sociales un nuevo test que no ha tardado en volverse tendencia. En esta oportunidad, se trata de una prueba visual que podría terminar revelando aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¿Te animas a sumarte al desafío del momento que causa furor en Internet?

Este nuevo test psicológico consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿una serpiente o una oreja?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste en la imagen fue una oreja, podrías ser alguien que se caracteriza por ser demasiado soñador. Además, eres de los que no tolera las injusticias ni a las personas hipócritas. Te cuesta decir que no y eso muchas veces te trae problemas. Siempre intentas quedar bien con todos los que te rodean y tiendes a ponerte a ti mismo en último lugar. Eres extremadamente responsable y comprometido con los proyectos que encabezas. No te gusta criticar o prejuzgar a la gente y prefieres ponerte en su lugar y tratar de entender qué les ocurre para intentar ayudarlos.

Si lo primero que viste en la imagen fue una serpiente, podrías ser alguien que destaca del resto por ser capaz de ver cosas donde otros no las ven. Odias que te digan qué es lo que debes hacer. Para ti, una de las cosas más importantes en tu vida es la libertad plena, esa que te ha acompañado la mayor parte de tu vida. Si te encuentras en un espacio en el que sientes que te limitan y no te dejan crecer, huyes rápidamente. Te gustan los desafíos y las aventuras. No te gusta quedarte quieto y constantemente buscas poner a prueba tus capacidades y tener nuevas experiencias. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas, pero memorables.