La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarte en casa para estar protegidas. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios.

Recientemente, se ha vuelto viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué animal ves primero? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿una oveja o un zorro?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste en la foto fue una oveja, podrías ser de esas personas que prefiere mantenerse auténtico ante cualquier situación. Aunque no lo quieras reconocer, muchos te admiran y te toman como ejemplo. Nunca tratas de complacer a los demás, dado que para ti lo más importante es tu opinión. No le temes a lo desconocido y no tienes problemas en enfrentarte a los problemas de frente. No te dejas abatir ante los obstáculos dado que, al contrario, si te caes te levantas con más fuerza para ir en búsqueda de tus objetivos. Tu familia es lo más importante que tienes y eres capaz de dar hasta lo que no tienes para verlos felices.

Si lo primero que viste en la foto fue un lobo, podrías ser alguien muy testarudo y, en más de una ocasión, esto te ha jugado en contra. Cuando algo se te mete en la cabeza, difícilmente cambias de opinión. Para ti no existen los grises, todo debe ser blanco o negro. Detestas equivocarte y cuando lo haces te cuesta mucho reconocer tu error. Tu inteligencia te hace sobresalir en todos los ámbitos. Eres desconfiado con la gente y no sueles mostrar tus sentimientos con facilidad. Solo tus seres cercanos conocen esta parte poco conocida tuya.