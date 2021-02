La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época como la que vivimos, en que las personas prefieren quedarte en casa. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios.

Recientemente, se ha vuelto viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente el primer animal que identifiques en la imagen: ¿es una rana o un caballo?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste fue una rana, podrías ser una persona que se caracteriza por su gran honestidad. Siempre das la cara y no tienes temor en expresar lo que piensas. Destacas por ser extremadamente sincero, algo que en más de una ocasión te ha traído dolores de cabeza; sin embargo, prefieres continuar siendo así porque no soportas la hipocresía. Los obstáculos que se te presentan en el camino te dan más fuerzas para salir adelante y alcanzar tus metas. No te dejas vencer con facilidad. Tus amigos recurren a ti en búsqueda de consejos por tu franqueza y objetividad.

Si lo primero que viste fue un caballo, podrías ser una persona muy reflexiva. La impulsividad no es algo que vaya contigo y, al contrario, antes de tomar cualquier decisión analizas en profundidad todos los pros y contras. No te dejas guiar por lo que los demás te dicen, prefieres vivir tus propias experiencias y sacar tus conclusiones. Puedes parecer alguien muy frío, pero eres todo lo contrario. Con tu círculo más íntimo eres el ser más cariñoso y agradable.