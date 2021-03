Si quieres mantener tu mente ocupada y activa, tenemos el reto viral ideal para ti. Este desafío que causa sensación entre los usuarios de cualquier red social, especialmente Facebook, consiste en encontrar en menos de 15 segundos la palabra “ANIMAL” en una sopa de letras.

Pese a lo simple que puede parecer a simple vista, esta prueba oculta un detalle que a más de uno le impide resolverlo al primer intento: el tiempo límite que nos exige concentrarnos al máximo y mirar con atención el pupiletras para dar con la respuesta de este reto viral .

En la imagen que acompaña este novedoso reto viral verás repetidas más de una vez las letras “A”, “I”, “M”, “N” y “L”, por lo que es muy probable que primero halles otras palabras que contengan estas vocales y consonantes, tanto en español como en inglés.

Imagen completa del reto viral de la sopa de letras

Tienes que hallar la palabra "ANIMAL" en menos de 15 segundos. ¿Crees tener lo necesario para encontrarla lo más rápido posible? | Crédito: quizpost.me / Composición

Solución del reto viral de la sopa de letras

La palabra "ANIMAL" se encuentra ubicada en la parte central de la segunda fila comenzando desde la parte inferior del pupiletras. | Crédito: quizpost.me / Composición

Basado en uno de los populares desafíos de la página QuizPost, que suele compartir toda clase de contenidos de entretenimiento, te adelantamos que la palabra “ANIMAL” podría encontrarse en cualquier posición, ya sea horizontal, vertical o diagonal.

Si no pudiste hallar la respuesta del reto viral , descuida que no has sido ni serás el único que se quedó corto de tiempo. Ahora, si ya estás preparado para saber dónde está la palabra “ANIMAL”, mira la parte central de la segunda fila de la sopa de letras empezando desde abajo.

