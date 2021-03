Los test psicológicos se mantienen como el contenido más compartido en Facebook y otras redes sociales. Este tipo de pruebas de personalidad son muy distintas, ya que nos ayudan a conocer detalles sobre nuestra forma de ser y hasta mostrarnos que oculta nuestro subconsciente. Así, tenemos este test viral en el que lograrás descubrir cuál es tu mayor debilidad en la actualidad.

En esta nota te mostraremos una imagen. La ilustración está compuesta para que cada usuario que intente desarrollar esta prueba de personalidad se quede con algún detalle en específico de la fotografía, dependiendo de cada uno. Lo que debes hacer en este test psicológico es responder la siguiente pregunta: ¿qué ves en la imagen?

Presta atención pues esta prueba de personalidad es capaz de mostrarte cuál es tu mayor debilidad. No pierdas más tiempo, intenta desarrollar este test viral que se volvió tendencia en todas las redes sociales, incluida Facebook .

Imagen del test viral

Lo primero que veas en esta nota revelará cuáles son tus mayores temores. | Foto: bioguía

Resultados del test viral

Zombie

Si lo primero que viste fue a la cara que se forma cuando ves la parte blanca de la imagen, entonces probablemente lo que más te esté consumiendo sea algo relacionado con tu rutina. Puede ser que tu trabajo, tus exigencias con el estudio, el deporte, o cualquier otra cosa que hagas a diario, te tengan alienado. Al estar tan inmerso en esa rutina, te pierdes la visión del panorama completo, pues eso no es lo único que existe a tu alrededor. Puede que alguien de tu círculo te lo haga notar, quizás en forma de reclamo, y entonces ahí veas que apasionarte es algo súper positivo de ti, pero obsesionarte es otra cosa.

Caras gemelas de perfil

Si lo primero que viste fueron las caras de perfil quizás lo que te tenga embobado esté vinculado con el amor. Puede ser tu pareja actual, un ex que no logras dejar atrás, un amor prohibido, alguien que te gusta pero no se lo dices o un amor no correspondido. Algo de ese vínculo te genera una contradicción. Tu mente y tu corazón debaten qué es lo correcto, y no resolverlo te deja todo el tiempo suspendido en una maraña de pensamientos que, cuanto más intentas entender, más te atrapan. Suelta un poco el tema. Reparte tu energía y tu atención en otras cosas. Eso no solo te aliviará, sino que además te dará claridad y tranquilidad para resolver lo que tenga que ser de la mejor manera. Recuerda, además, que cuando hay un conflicto vinculado con el amor, muchas veces la respuesta está dentro de uno mismo, solo que no nos permitimos escucharla. Si haces un poco de silencio y escuchas a tu corazón, sabrás qué hacer.

