Cuando terminas de guardar en tu auto lo que adquiriste en tu viaje al supermercado, ¿qué haces con el carrito de compras? Piensa bien tu respuesta a este reto viral , porque tu respuesta podría revelarte más cosas sobre ti de las que imaginas. De hecho, en Internet ronda una teoría que señala que podemos aprender mucho de otra persona basándonos en lo que harían en una situación como esta.

Si bien parece haber comenzado en Reddit, el reto viral de la “teoría del carrito de compras” se esparció como reguero de pólvora en las redes sociales. ¿En qué consiste? Pues si lo devuelves con el resto en el área designada después de guardar tus comestibles, eres una buena persona ya que requiere un esfuerzo adicional de nuestra parte que beneficiará a otros compradores, porque no ocuparán potenciales lugares de estacionamiento o provocarán algún accidente.

En cambio, si optas por dejar el carrito de compras a un lado sin preocuparte de retornarlo a su lugar de origen, puede ser un indicador de que eres una mala persona. En esencia, esta es una mala práctica que se repite a menudo en esta clase de establecimientos ya que la mayoría de la gente que acude para abastecer sus alacenas, efectuar pagos pendientes o simplemente de paseo no está dispuesta a realizar esta tarea relativamente sencilla.

Pero la gran pregunta que te estarás haciendo es, ¿por qué no lo hacen? Según el portal Eat This, basándose en un artículo de la revista Scientific American, existen pocas razones por las que la gente no devuelve sus carritos de compra como el mal clima o que el área donde se guardan queda muy lejos de donde estacionaron. Muchos padres de familia recalcaron que no quieren dejar desatendidos a sus hijos en el auto por ir a retornarlos e incluso algunos clientes hasta presentan discapacidades.

Aunque el motivo que mayor sorpresa causó a los que se animaron a participar en este reto viral es que algunos creen que dejar los carritos de compra deambular sin rumbo en los estacionamientos asegurará estabilidad laboral para los empleados de la tienda, o la potencial creación de más puestos de trabajo que se dediquen exclusivamente a reunirlos. Y tú, ¿qué opinas? ¿Devuelves o no tu carrito de compras?

