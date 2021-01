Hay seis símbolos, pero solo debes quedarte con uno. Sin hacer alguna treta o trampa, deberás escoger uno de los seis, el que más te guste o llame la atención, el que vaya con tu forma de ser y pensar, para que descubras aspectos tuyos que desconocías. Enfréntate a uno de los test de personalidad más llamativos que hay en las redes sociales. Vamos, diviértete con los desafíos que tenemos para ti.

Volvimos en Depor con más virales este 2021, para que los usuarios de la redes sociales sigan distrayéndose y conociéndose más. Este test de personalidad ha puesto a temblar a más de uno por sus respuestas. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Vamos con lo que debes tener en cuenta.

Esta imagen fue publicada hace unos días en medios internacionales y responde a un test de personalidad que te dejará sin palabras. La imagen propone que, de las imágenes que veas, la que hayas reconocidos primero te dirá conflictos que probablemente tengas y necesites resolverlo. Además, podría ayudarte a reflexionar.

Imagen viral

Escoge un símbolo y mira lo que significa para ti en el test viral 2021 que pocos rechazan. (Bioguia)

Respuestas del test

Figura 1

Si escogiste esta figura, probablemente lo que realmente desea tu espíritu es mantenerse alejado de todo lo que le hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no. Cuida tu energía y destínala solo a aquello que le haga bien a tu corazón.

Figura 2

Si escogiste este símbolo posiblemente lo que tu espíritu desea es concentrarse. Quizás te encuentres un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastas mucha energía en decidir pero no tomas realmente un camino de todos los posibles.

Pues este símbolo te conecta con ese foco. Te invita a que hagas silencio, te olvides de lo que opinan los demás, lo que se esperaría que hagas, y elijas lo que realmente creas que te hará feliz. Eso es lo que finalmente valdrá la pena, ¿no crees?

Figura 3

Si escogiste este símbolo, es posible que tu espíritu te esté diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde no te animas a escuchar a tu corazón, y entonces te ensordeces con relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permitan hacer silencio. Medita, acércate a tu lado espiritual, no le temas al gran poder que se aloja dentro de tí y que te mantiene conectado con todo el Universo del que formas parte.

Figura 4

Si escogiste este símbolo, probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitas o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que “más” es igual a “mejor”. Practica la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.

Figura 5

Si escogiste primero este símbolo, hay algo dentro de ti que te está demandando mirar hacia adentro. ¿Hace cuánto que no te conectas de verdad contigo? ¿Te miras y te escuchas de verdad? ¿O hay algún dolor que mejor prefieres no ver? Este símbolo te invita a perder el miedo y a prestarle atención a lo que eres, a lo que sientes y a lo que deseas, sin juicios, con una mirada amorosa dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como eres, aunque eso no siempre sea tan agradable de ver o atravesar.

Figura 6

Por último, si has elegido esta figura tu espíritu probablemente desee “cuidar tu clan”. Pasa tiempo con tu familia, reúnete con tus amigos, dedícale tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien. Pide ayuda, déjate abrazar y cuidar por quienes aprecias. Siéntete parte de una red que siempre estará para ti cuando más la necesites.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

