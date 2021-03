Mira con atención la imagen tendencia en redes sociales. ¿Observaste primero un pequeño pueblo o un elefante en la ilustración? En los siguientes párrafos hallarás lo que significa cada uno en el test viral.

Son los test virales para sobrellevar estos tiempos de pandemia. Nuestra vida cambió y, si alguna vez eras de los que pasaba mucho tiempo en Internet, hoy lo hará pero haciendo algo más productivo.

El test viral consiste en mirar la imagen presentada en esta nota y responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero? De acuerdo a una nota publicada por la página web, iProfesional, tu respuesta te permitirá saber cosas que no conocías de tu personalidad.

Imagen completa

¿Qué ves primero en la imagen? (Foto: iProfesional)

Respuestas del test viral

Pueblo (casas, árboles y pájaros)

Según la citada fuente, si lo primero que viste en la ilustración fue el pueblo, eres alguien que se enfoca en la libertad, que prefiere no depender de nadie. Te gusta hacer todo por tu cuenta y te consideras feliz. Te cuesta confiar, por lo que no esperas nada de nadie para no decepcionarte. A veces pierdes el control de tus emociones y ello te genera problemas, pero eres una persona divertida, con talento e interesante. Piensas de manera positiva, confías en ti y siempre llamas la atención.

Elefante

Si lo primero que observaste fue un elefante, es probable que te encuentres en una etapa de tu vida donde no confías mucho en ti mismo. Posiblemente te sientes vulnerable, incluso en este momento. Eres alguien amable, que destaca por su honestidad y por mantener buenas relaciones sociales. Una persona humilde, crédula y generosa. Sueles sentir que estás atrapado(a) en el pasado. Es por esa razón que debes avanzar. No pienses negativo.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

