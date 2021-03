Al igual que los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre los favoritos de los usuarios de Facebook y otras populares plataformas. Ahora, te traemos una nueva prueba visual que podría revelar algo que desconocías sobre tu personalidad. ¿Te atreves a sumarte al test que causa furor en la actualidad?

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un cuchillo o el rostro de una mujer?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un fósforo, podrías ser una persona muy observadora. Eres muy responsable y detallista en todo lo que haces. Destacas por ser muy persistente y por no bajar los brazos con facilidad. Tienes claro lo que quieres en la vida y haces de todo por alcanzar tus objetivos. Sueles ser muy bueno dando consejos y con frecuencia otros recurren a ti para que los asesores en la toma de decisiones. No te gusta discutir y tratas a los demás como te gusta que te traten a ti.

Si lo primero que viste fue una guitarra, podrías ser una persona muy extrovertida. No te gusta que te den órdenes y te encanta la libertad. No soportas estar atado a nada ni a nadie. La zona de confort no es lo tuyo y necesitas estar constantemente en movimiento. No te privas de hacer nada y casi nunca das un “no” como respuesta. Vives como si no existiera un mañana porque consideras que la vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo. Eres muy sociable y te encanta iniciar charlas con desconocidos. Rara vez pasas desapercibido en un evento al que asistes.

TE PUEDE INTERESAR

Facebook | El viral de Lionel Messi con sus hijos que revela el secreto de Thiago y Mateo | NCZD