Además de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¿Preparado para este ejercicio de introspección?

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen e identifica rápidamente lo primero que ves: ¿un televisor o una taza?

Imagen del test viral

Un test que revelará aspectos que desconocías sobre tu forma de ser. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue una taza, podrías alguien bastante temeroso. Te asusta pensar en el futuro y no sabes cómo reaccionar cuando surge algún imprevisto fuera de lo planeado. Sueles ser muy organizado y estructurado. Extraña vez dejas algo librado al azar y siempre te encuentras pendiente de todos los detalles. No sabes disfrutar del presente porque tienes los ojos puestos en lo que puede ocurrir mañana. Debes aprender a relajarte y gozar del ahora, pues así verás que no todo es tan complicado como crees.

Si lo primero que viste fue un televisor, podrías ser alguien que se preocupa demasiado por sí misma y por cómo te ven los demás. Te es muy difícil hablar de otros temas que no te involucren a ti y no aceptas críticas. Consideras que todo lo que haces es perfecto y si otra persona intenta hacerte ver algo distinto lo tomas mal y de inmediato te victimizas. Eres extremadamente egocéntrico y esto te ha traído, en más de una ocasión, problemas de distintas maneras.

