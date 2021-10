¿Aburrido(a)? No se diga más. Participa en el acertijo visual de esta nota y te divertirás. El reto viral que te presentamos aquí consiste en ubicar las casas de campaña sin entrada en una imagen. ¿Crees ser capaz de hacerlo?

Si decidiste sumarte a este desafío, te recomendamos que te prepares. Al 96 % de participantes no le fue bien. Sí, no es broma. Dicho porcentaje corresponde a personas que no pudieron decir “lo logré”. Ello se comenta bastante en Facebook y otras redes sociales.

Lo que juega a tu favor es el hecho de que no hay un límite de tiempo para superar el acertijo visual, por lo que puedes buscar con calma. Si prestas mucha atención a los detalles de la ilustración, podrás cantar victoria en el reto viral de esta nota.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de hallar las casas de campaña sin entrada en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Solo hay cuatro casas de campaña sin entrada en la imagen. Si no pudiste hallarlas, te informamos que aquí abajo podrás saber la ubicación de cada una. No te vayas a sentir mal por fallar, pues esto es solo un juego.

Aquí están las casas de campaña sin entrada. (Foto: Noticieros Televisa)

Noticieros Televisa se encargó de crear el reto viral de esta nota. Lo publicó en su página web el 17 de octubre del presente año. Si bien no tiene mucho tiempo circulando en Internet, miles de usuarios ya lo consideran como uno de los mejores desafíos.

