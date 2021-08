A través de las redes sociales, se ha vuelto tendencia un test que no ha tardado en ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook o Twitter. Se trata de una prueba visual que está revelando aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios, sorprendiendo a más de uno por los resultados obtenidos.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué opción llama más tu atención? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y escoge rápidamente: ¿qué corona te gusta más?

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Foto: MDZ Online

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Si escogiste la opción 1, podrías ser una persona a la que ven como alguien que busca confrontar a los demás. No tienes problema en decir lo que piensas y, por lo general, lo haces sin filtro, lo que en ocasiones te causa problemas. No sueles perdonar con facilidad. Tu enojo e ira te dificultan alcanzar tus metas. Debes aprender a relajarte.

Si escogiste la opción 2, podrías ser una persona que se deja guiar por sus sentimientos y por momentos eres irracional e impulsivo. Si bien es bueno hacerle caso a la intuición, un poco de racionalidad nunca viene mal. El miedo muchas veces te paraliza y no te permite avanzar.

Si escogiste la opción 3, podrías ser una persona que disfruta la soledad. Los demás te ven como alguien frío. Debes aprender a abrir tu corazón y entender que no todos son tan malos como piensas. Crees que tus pensamientos son los únicos válidos y que tienes todas las respuestas. Escuchar las opiniones de los demás es importante y te ayudará a crecer.

Si escogiste la opción 5, podrías ser una persona que destaca por ser el ego demasiado alto. Por momentos te encuentras tan enfocado en ti mismo que no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Tu familia es un pilar muy importante en tu vida y tratas de cuidarlos y protegerlos. Sin embargo, a veces eres muy superficial y te olvidas de sus intereses para prevalecer los tuyos.

Si escogiste la opción 5, podrías ser una persona con rasgos de líder y al que le gusta dar órdenes. No sueles delegar obligaciones porque temes que los demás no lo hagan igual que lo harías tu. Los demás te ven como una persona testaruda. Debes aprender a relajarte y entender que no se puede tener el control de todo.

Si escogiste la opción 6, podrías ser una persona que es visto como alguien perezoso. No tienes mucha iniciativa para concretar proyectos y te apoyas en tu círculo más íntimo para que te empujen a salir adelante. Eres muy capaz e inteligente, pero te falta fuerza de voluntad para desarrollarte.

